Участник ядерных испытаний в СССР, капитан 1 ранга Александр Журавлев рассказал в интервью RTVI, как осенью 1990 года на ядерный полигон на Новой Земле высадились активисты «Гринпис»*. По его мнению, это были агенты ЦРУ, которые собирали информацию о советской ядерной программе.

8 октября 1990 года ночью в районе пролива Маточкин Шар судно «Гринпис»* вошло в территориальные воды СССР, на берег была тайно отправлена группа активистов антиядерной акции. Позднее судно «Гринпис»* вместе с командой было арестовано и отбуксировано в Мурманск.

«Нам сказали идти и рассредотачиваться по кабельным трассам и противостоять нападению этих гринписовцев*. А чем противостоять? У нас были охотничьи ружья, многие из нас охотой увлекались, но оружие брать запретили. Сказали — задницами защищайте. В итоге одна из лодок прорвалась по Маточкину Шару, они высадились и пошли на аварийную штольню 87-года…», — рассказал Журавлев.

«С ними обращались очень нежно, боясь вызвать дипломатический скандал. А сами они, когда к ним уже вертолет садился, были готовы к тому, что их жестко примут, накостыляют и посадят в кутузку. Но этого не произошло, к сожалению, их очень вежливо проводили в вертолет, накрыли стол, и разговоры с ними разговаривали», — вспоминает собеседник RTVI.

Журавлев сожалел, что задержанных быстро отпустили, так как, по его мнению, это были не экологи, а американские шпионы. «Почему так быстро отпустили? А потому что дураки были. У них ничего не конфисковали. И как потом уже выяснили наши спецслужбы, гринписовцы* на элементах своих рюкзаков, на перчатках унесли пробы грунта, остатки делящихся веществ. И, проведя анализ, американцы получили какую-то информацию об изделии, которое вызвало эту аварию», — пояснил Журавлев.

«Они всё четко знали. И возможности их, всякие радиоэлектронные, и GPS у них на тот момент были значительно круче, чем у нас. Они четко знали, куда шли. И борьба с ядерными испытаниями была просто ширмой. На тот момент, когда их задержали, никто даже и не думал, что они ЦРУшники», — добавил бывший военный.

* признана в России нежелательной организацией, деятельность запрещена