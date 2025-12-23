На Украине зафиксирована первая визуально подтвержденная потеря танка M1 Abrams, поставленного из Австралии. Это произошло через пять дней после завершения передачи Киеву партии из 49 таких машин. Как сообщает портал MilitaryLand, часть танков были поставлены в 425-й штурмовой полк «Скала».

Видеозапись, распространенная полком, демонстрирует действия бронетанковой группы «Скала» при поддержке приданной пехоты во время контратаки с целью выхода в промышленную зону на северо-западной окраине Покровска. Местоположение эпизода установлено с помощью геолокации. Итог операции остается неясным, однако кадры подтверждают потерю одного танка M1 Abrams, а также боевой машины пехоты БМП-1.

Издание MilitaryLand отмечает плачевную ситуацию механизированных бригадах и намекает, на то, что Сырский отдает новую технику в подразделения лояльные ему, а не тем, кто позволяет «выражать сомнения в приказах»:

«Опытные бригады 30-я и 72-я не могут выставить ни одной танковой роты — несмотря на то, что механизированные бригады традиционно строятся вокруг целого танкового батальона, а лояльные части, такие как „Скала“, получают новейшее западное оборудование, включая боевые машины пехоты M2 Bradley и Marder».

По данным российских военкоров колонна украинской техники была разбита 22 декабря у стелы на въезде в Покровск со стороны Гришино, куда раньше высаживался спецназ ГУР Украины с вертолетов UH-60 Black Hawk. Австралийский танк был подбит FPV-дроном «Рубикон».

Ранее 425-й штурмовой полк ВСУ «Скала» оказался в центре скандала после публикации фейкового видео, на котором с помощью нейросети был наложен украинский флаг на кадры российских военных в Покровске.