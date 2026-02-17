Польша готовит иск против России за годы «советского господства», начав масштабное историческое расследование по поручению премьера Дональда Туска, узнала Financial Times (FT). Комментируя эту инфомацию РБК, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила в качестве репараций направить ссылку на оперу «Иван Сусанин».

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы “Иван Сусанин”», — ответила она на запрос издания.

Опера «Иван Сусанин» была создана композитором Михаилом Глинкой в 1836 году. Она посвящена событиям 1612—1613 годов, которые относятся к эпохе Смуты и связаны с походом польского войска на Москву. В центре сюжета — история спасения только что возведенного на престол царя Михаила Федоровича, первого из династии Романовых, от захвата польским отрядом. Главный герой оперы — крестьянин Иван Сусанин — вместо того, чтобы проводить поляков к царю, заводит их в лесную глушь.

Ранее директор Института военных потерь им. Яна Карского Бартош Гондек сообщил FT, что по поручению Туска начнет работу группа историков, которая займется оценкой событий Второй мировой войны, десятилетий холодной войны и последствий того, что страна более 40 лет находилась под влиянием СССР.

Эта работа рассматривается как долгосрочная и более масштабная, чем изучение преступлений, совершенных нацистской Германией, говорится в публикации. В то же время процесс может осложниться из-за ограниченного доступа к архивным документам. На нынешнем этапе еще рано говорить о суммах возможных требований со стороны Варшавы, пишет газета.

В Польше и ранее заявляли о планах потребовать репараций от России. В комментарии той же FT в 2023 году глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач предупредил, что «как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем».

Отвечая на вопрос, почему требования о репарациях еще не выдвинуты России, Пшидач сказал, что взаимодействие по этому вопросу с Берлином и Москвой — это разные вещи.

«Мы считаем, что с Берлином мы можем начать диалог, но с Путиным — это другая цивилизация», — заявил он.

В октябре 2022 года Польша потребовала от Германии компенсацию «материальных и нематериальных потерь» в результате немецкой агрессии и оккупации в годы Второй мировой войны в сумме 6,2 трн злотых (€1,3 трлн). МИД страны указал, что речь идет не о репарациях, а о компенсациях, поскольку это более широкое понятие, которое может включать различные требования.

Тогда же Варшава заявила, что намерена подсчитать «потери военного времени, причиненные Советским Союзом».

В сентябре 2022 года Германия заявила, что считает вопрос о военных репарациях Польше «закрытым». Правительство ФРГ утверждает, что Варшава отказалась от своего права на военные репарации в 1953 году. Польские власти утверждает, что это было сделано под давлением СССР.