Фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева, у которого Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение в 2023 году, доступен для просмотра на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Об этом пишут «Ведомости».

Помимо «Айты», сервис предоставляет подписчикам доступ к трем другим фильмам постановщика: «Наша зима», «Проклятие. Мертвая земля» и «Черный снег».

Бурнашев рассказал, что соглашение с Amazon было заключено при поддержке американской компании Rising Sun Media, специализирующейся на продвижении независимого мирового кино. Режиссер отказался раскрывать детали договора.

По словам Бурнашева, его фильмы могут посмотреть подписчики Amazon из Австралии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Италии, Канады, Люксембурга, Мексики, Португалии, США, Франции и Швейцарии. В ближайшее время этот список может быть расширен.

Постановщик признался, что для него важна доступность якутского кинематографа для зарубежных зрителей.

«Наши истории универсальны — они про любовь, страх, вину, поиск себя, но мы рассказываем их через призму якутской культуры, через нашу речь, нашу землю, наши символы», — пояснил он.

Фильм «Айта» Степана Бурнашева вышел в прокат в апреле 2023 года и собрал за первые 11 дней более 18 млн рублей, став самым кассовым якутским фильмом на тот момент. Через несколько месяцев после премьеры Роскомнадзор потребовал удалить картину из российских онлайн-кинотеатров, так как обнаружил в ней «демонстрацию неравенства лиц по национальному признаку».

Почему «Айту» запретили в России

Действие фильма Степана Бурнашева разворачивается в якутском поселке. По сюжету 16-летняя дочь охотничьего инспектора Айта пытается покончить с собой и попадает в больницу в тяжелом состоянии. Мать находит у нее в куртке записку со словами «Афоня, я тебя ненавижу!»

Единственный Афанасий в поселке — русский полицейский, который накануне трагедии подвозил Айту до дома. Отец Айты и другие жители поселка объявляют на мужчину охоту, но в итоге выясняется, что в записке имелся в виду другой Афоня.

Роскомнадзор счел, что в фильме «положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности». Режиссер Степан Бурнашев после запрета картины пояснил RTVI, что в фильме «нет отрицательных героев, есть ошибки, которые приводят к тем или иным последствиям». По его словам, «Айта» показывает, как деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии.

В защиту фильма выступил глава Якутии Айсен Николаев. Он предположил, что претензии к «Айте» связаны с выходом республиканского кино на национальный уровень. «Нас начали не только уважать, нас начали не только хвалить, нас некоторые начали бояться», — пояснил глава республики. По его мнению, влияние якутского кино попытались ограничить с помощью «надзорных действий».

Министр культуры Ольга Любимова, в свою очередь, объяснила отзыв прокатного удостоверения фильма большим количеством обращений от граждан. В то же время она выразила надежду на то, что Бурнашев продолжит получать государственную поддержку и пообещала «работать более тактично над проектами», которые затрагивают тему «межнациональной розни».