Главный вопрос, касающийся возможного конфликта между Россией и НАТО, заключается в том, кто спровоцирует это столкновение. Об этом заявил RTVI бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны 16 декабря Белоусов заявил о необходимости обеспечить «полную готовность к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия». Министр назвал свидетельством такой вероятности решения, принятые на саммите НАТО в июне, а также доктринальные документы США и других стран Североатлантического альянса.

«Когда министр обороны такого ядерного государства, как Россия, заявляет [о вероятности конфликта с НАТО], значит, это серьезно. Весь вопрос — кто спровоцирует эту войну. Потому что с блоком НАТО война будет не такая, как у России с Украиной», — сказал Ивашов, комментируя заявление Белоусова.

Он напомнил, что страны блока НАТО обладают ядерным оружием. В то же время часть политической и военной элиты США хочет, чтобы война шла на территории Европы, считает Ивашов.

«Поэтому России нужно быть очень осторожной, внимательной и делать все, чтобы Россия не явилась причиной этой войны или даже поводом. <…> Это заявление [Белоусова] серьезное, но не является ли оно попыткой опять запугать НАТО? Не нужно никого пугать», — добавил генерал.

Ивашов призвал заблаговременно принимать комплекс мер, направленных на предотвращение военного конфликта с НАТО. По его словам, в настоящий момент есть политические, военно-политические и международно-правовые возможности для предотвращения войны России и Североатлантического альянса, а также «просто человеческие методы».

Кроме того, Ивашов назвал недопустимыми заявления со стороны российских политиков и экспертов о возможности применения ядерного оружия, в том числе посредством превентивного удара. «Мы трясли этой ядерной дубинкой. <…> Этого допускать нельзя», — отметил генерал.

С предупреждениями об угрозе начала конфликта между Россией и НАТО неоднократно выступали западные политики, в том числе президент Польши Анджей Дуда, премьер Венгрии Виктор Орбан и глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Президент России Владимир Путин называл чушью и «бредом собачьим» заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. По его словам, за подобными высказываниями кроется желание западных лидеров удержать «свое имперское положение и величие».

Замглавы МИД Сергей Рябков в начале декабря заявил, что Россия считает необходимым не допустить прямого военного конфликта с НАТО. По словам дипломата, Москва направляет Западу «предостерегающие сигналы» для предотвращения «такого крайне опасного сценария».