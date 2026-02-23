День Защитника Отечества объединяет не только кадровых военных, но и всех, кто чувствует личную ответственность за судьбу и наследие страны. Об этом в беседе с изданием СМИ2 заявил заслуженный строитель России и лидер армянской диаспоры Тюменской области Абрам Овеян.

По словам Овеяна, армянский и русский народы веками делили тяготы походов и сражений — от петровских времен до глобальных вызовов современности.

«Нас связывает не просто история, а настоящий генетический код. В 1941-м под Москвой стояла 89-я Таманская дивизия, сформированная в Армении. Её путь завершился водружением знамени над Рейхстагом. Армянские бойцы отдавали жизни за ту же землю, что и ребята из Тюмени или Смоленска. Это единство, которое невозможно оспорить», — отметил Абрам Овеян.

Общественный деятель напомнил о великих именах, ставших общим достоянием — это и генерал-фельдмаршал Иван Лазарев — герой кавказских сражений, и адмирал Иван Исаков — один из создателей советского ВМФ. Братство крепло в штурме Очакова, в победном марше по Парижу в 1814 году и в героической обороне Севастополя, отметил Овеян. Он особо выделил 1915 год, когда Россия первой пришла на помощь армянскому народу, спасая сотни тысяч людей от геноцида.

Затронул лидер армянской общины и текущую геополитическую ситуацию. Он уверен: сегодня защита Родины переместилась и в информационное поле.

«Попытки коллективного Запада рассорить наши народы и переписать историю — это прямая атака на нашу общую цивилизацию. Для тысяч армян в России защищать Отечество сегодня — значит защищать правду о том, кто на самом деле избавил мир от нацизма», — заявил он.

В финале своего обращения Абрам Овеян пожелал ветеранам и нынешним воинам стойкости духа и мирного неба:

«Пусть наши дети знают о войне только из учебников, но всегда помнят, какой ценой куплено их право на жизнь. С праздником!»