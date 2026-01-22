Проезд по платным трассам может подорожать из-за инфляции и роста затрат на содержание дорожной сети, этот вопрос обсуждается. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Мы, безусловно, будем рассматривать этот вопрос в соответствии с экономическим развитием страны. Потому что инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе и на содержание дорог», — цитирует его «Интерфакс».

Конкретные параметры повышения пока не называются. Петушенко подчеркнул, что «Автодор» хочет добиться баланса в решении этого вопроса, потому что слишком большой рост тарифов может привести к снижению дорожного трафика.

Однако, продолжил он, расходы на содержание дорог продолжают расти. У госкомпании есть обязательства по поддержанию качества трасс, и прежние цифры уже не обеспечивают необходимого экономического эффекта, поэтому индексация тарифов в любом случае неизбежна, пояснил Петушенко.

«В тех цифрах, которые были раньше, мы просто не добьемся экономического эффекта, который необходим. С другой стороны, у нас есть обязательства по возврату средств — мы же строим платные дороги за счет привлечения средств. Они тоже привязаны к индексу потребительских цен и к другим индикативам. Поэтому решение надо выверить очень взвешенно — чтобы и потребитель не почувствовал, и дорога не проиграла в своих эксплуатационных характеристиках», — уточнил глава «Автодора».

Он уточнил, что повышение будет избирательным и зависит от конкретной трассы и участков.

«Интерфакс» пишет, что последняя индексация прошла в феврале 2025 года и тарифы повышались в среднем на 7—9%.

Тогда проезд от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон» подорожал на 360 рублей и составил 4610 рублей, по М-11 «Нева» от Солнечногорска до Петербурга — на 320 рублей (3550 рублей), а от Москвы до съезда на Казань по М-12 — на 344 рубля (4825 рублей). До этого тарифы повышались в апреле 2024 года примерно на те же 7-9%.

По словам Петушенко, как отмечает ТАСС, в 2025 году сбор платы за проезд составил 140 млрд рублей. При этом доля М-4 «Дон» в доходах снизилась до 47% благодаря росту трафика на М-11, М-12 и ЦКАД.

По данным Росстата, инфляция в России за 2025 год составила 5,59%, в 2024-м — 9,52%, в 2023-м — 7,42%, в 2022-м — 11,94%, в 2021-м — 8,39%, в 2020-м — 4,9%, в 2019-м — 3%.

Сейчас в России действует 14 платных дорог, самая протяженная из которых — М-4 «Дон» от Москвы до Новороссийска. Платные трассы строятся как альтернатива существующим бесплатным и отличаются отсутствием населенных пунктов, светофоров, железнодорожных переездов и более высокими скоростными режимами. Общая протяженность дорог в управлении «Автодора» составляет почти 6 тыс. км, из которых около 3,7 тыс. — платные. Речь идет о трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», ЦКАД, подъездной дороге к Домодедово, Московском малом кольце, а также М-12 от Москвы до Казани и Екатеринбурга, которую планируют продлить на восток.