На верхних этажах бывшего здания НИИ “Платан” в подмосковном Фрязине, где 24 июня жертвами пожара стали шесть человек, произошло повторное возгорание, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

“На верхних этажах вновь возник пожар. Предположительно, горит технический этаж», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что после повторного возгорания возникла угроза обрушения выгоревшего накануне здания.

Представители ГУ МЧС по Подмосковью подтвердили выезд по адресу НИИ. По данным РИА Новости, очаги пожара повторно воспламенились, хотя ранее сегодня днем МЧС сообщало о ликвидации возгорания. Издание «Подъем» предполагает, что ветер раздул огонь в тлеющем мусоре. По предварительным данным, внутри здания нет людей, уточняет “Интерфакс”.

По одной из версий, причиной вчерашнего пожара могло стать короткое замыкание, возникшее из-за неисправной электропроводки в помещении на пятом этаже при аварийном режиме работы электросети. Кроме того, появились сообщения о том, что в здании не соблюдались правила противопожарной безопасности и не работала сигнализация.

В МЧС заявили о шести погибших, тела четырех из них были обнаружены утром 25 июня на седьмом этаже. Общая площадь пожара достигла 5 тысяч квадратных километров.

Помимо собственника здания, ответственность за возникший пожар и его последствия может понести собственник, арендатор внутренних помещений, а также организация, оказывающая услуги по ремонту электросетей, рассказали юристы Msk1.

По данным следствия, помещения в здании были сданы в аренду примерно 50 различным организациям. По местам проживания их директоров прошли обыски. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев писал в своем телеграм-канале, что помещения снимали 30 компаний, но лишь сотрудники двух из них находились в здании на момент возникновения пожара.

По словам главы региона, в помещениях имелись кислородные баллоны, которые взорвались под действием пламени и обрушили перекрытия. “Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание”, — пояснял Воробьев.

После возникновения пожара 24 июня появились публикации о том, что корпус принадлежит НИИ “Платан”. Однако в холдинге “Росэлектроника”, куда входит этот институт, заявили, что здание еще в конце 1990-х годов стало частной собственностью.

Как следует из базы данных “СПАРК”, владелица здания бывшего НИИ Татьяна Белоусова объявила себя банкротом и задолжала 3 млн рублей за услуги ЖКХ и связи. Ее счета были заблокированы за неуплату налогов и непредоставление налоговой декларации.