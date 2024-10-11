Папа Римский Франциск принял президента Украины Владимира Зеленского 11 октября. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

После встречи в Государственном секретариате состоялись переговоры с участием кардинала, государственного секретаря Пьетро Паролина, архиепископа Пола Ричарда Галлахера и секретаря по связям с общественностью.

Как сообщили в Ватикане, в ходе дискуссии обсуждался ход российско-украинского конфликта и гуманитарная обстановка на Украине, а также возможные пути решения проблем и восстановления в стране «справедливости и стабильного мира».

“В дополнение к этому обсуждались некоторые темы, имеющие отношение к религиозной жизни страны”, — говорится в официальном заявлении Святого престола по поводу переговоров.

Около года назад папа Римский назначил главу Конференции итальянских епископов, кардинала Маттео Дзуппи, своим специальным посланником по Украине. Как пишет Il Messaggero, одной из ключевых тем прошедшей встречи могли быть претензии к нарушению религиозной свободы на фоне принятого Верховной радой закона, фактически запрещающего деятельность канонической Украинской православной церкви.

Сам папа Франциск ранее выступал в защиту УПЦ в одной из августовских проповедей, а накануне провел встречу с главой украинской грекокатолической церкви Святославом Шевчуком.

Предыдущая встреча украинского лидера и понтифика прошла весной 2023 года. Тогда Франциск принимал главнокомандующего ВСУ в личной ватиканской резиденции — гостинице “Святая Марфа”.

Нынешняя встреча, состоявшаяся 11 октября, проходила в Апостольском дворце, где в соответствии с протоколом традиционно устраивают официальные папские приемы. Президент Украины вопреки правилам был одет в рубашку и брюки цвета хаки. Зеленский подарил Франциску картину, на которой изображена девочка на улице Бучи.

В 2023 году папа римский утверждал, что участвует в секретной миротворческой миссии по Украине. Год спустя, весной 2024 года, понтифик заявил, что из двух конфликтующих сторон сильнее окажется та, которая найдет в себе силы поднять белый флаг для проведения переговоров. Это заявление было встречено резкой критикой в Киеве, после чего Ватикан вынужден был давать пояснения, заверяя, что слова Папы были истолкованы превратно. В своем традиционном послании к миру в нынешнем году глава Римско-католической церкви призвал Россию и Украину провести обмен пленными в формате «всех на всех».