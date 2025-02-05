Служба безопасности Украины устранила лицо, которое причастно к убийствам в Донбассе и во время Майдана в 2013-2014 годах. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на YouTube.

Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о взрыве в московском ЖК “Алые паруса” 3 февраля, в результате которого погиб президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, сказал, что СБУ осуществила операцию по устранению человека, обвиняемого в убийствах украинских граждан.

При этом президент Украины уточнил, что лично не знаком с человеком и не знает его имени.

«Мне трудно сказать, тот ли это случай или нет», — добавил Зеленский.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в беседе с «Лентой.ру», что, если СБУ имеет отношение к убийству Саркисяна, то за это придется ответить.

«Во-первых, об этом (причастности СБУ к убийству Саркисяна. — Прим. RTVI) знать мы не можем, потому что идет следствие, разные версии, пока раньше времени даже говорить нечего. Но если он так уверенно заявляет, что он причастен к организации убийства, это подтверждает, что он сам террорист и государство, которым он руководит, тоже террористическое. Поэтому ему придется ответить за свои деяния перед народом Украины, перед народом России», — сказал сенатор.

Взрыв в доме в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел утром 3 февраля. В результате погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он умер от полученных ранений в реанимации Боткинской больницы, не приходя в сознание.

На Украине Саркисян с 2014 года находился в розыске по делу о применявших насилие к протестующим на Майдане в Киеве. Служба безопасности Украины (СБУ) называла его представителем «близкого окружения» экс-президента Виктора Януковича. В декабре 2024 года СБУ завела дело на Саркисяна из-за создания батальона «Арбат». Его данные были внесены в базу «Миротворец».

Еще один человек умер на месте. Телеграм-каналы писали, что погибший — охранник Саркисяна. Еще трое получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия.

Источник РБК сообщил, что основная версия произошедшего — заказное убийство. По данным ТАСС, в подготовке покушения на Саркисяна участвовали несколько человек, а взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что взрыв мог совершить террорист-смертник. Эту же информацию приводит телеграм-канал Mash. По его данным, речь идет о 45-летнем гражданине Армении.

Источник «112» сообщил, что террористу-смертнику было 55 лет. По словам собеседника канала, на левой голени у него была старая татуировка в виде меча, что якобы может говорить «о его былой принадлежности к десанту или иным элитным войскам».

Похороны Саркисяна состоятся 7 февраля на Троекуровском кладбище.