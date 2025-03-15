Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав группы для участия в мирных переговорах «с международными партнерами» Киева. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы государства.

В состав украинской переговорной группы вошли четыре человека:

— Андрей Ермак — руководитель офиса президента Украины, глава делегации,

— Андрей Сибига — министр иностранных дел Украины,

— Рустем Умеров — министр обороны Украины,

— Павел Палиса — заместитель главы офиса президента.

Как указывается в распоряжении Зеленского, переговорная делегация создается для «взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира».

Согласно распоряжению, глава переговорной группы Андрей Ермак может по согласованию с главой МИД вносить изменения в ее состав, а также привлекать «для обеспечения работы делегации» сотрудников госорганов, предприятий, учреждений и организаций.

Делегация в аналогичном составе принимала участие в переговорах украинской стороны с представителями США в Саудовской Аравии 11 марта. По итогам встречи Киев объявил о готовности принять предложение Вашингтона по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы. США в свою очередь возобновили обмен разведданными с Украиной, а также предоставление военной помощи.

Президент России Владимир Путин заявил 13 марта, что Москва поддерживает идею 30-дневного прекращение огня на Украине и расценивает ее как «правильную», но добавил, что «есть нюансы». По словам главы государства, прекращения огня «должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса». Российский лидер добавил, что хочет гарантий того, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие.

Президент США Дональд Трамп оценил заявления Путина о перемирии как «многообещающие, но неполные». Позже он заявил, что у Вашингтона и Москвы «были очень хорошие разговоры по этому поводу». «Мы получили несколько очень хороших ответов», — сказал американский президент.

По словам Трампа, обсуждения по вопросу 30-дневного перемирия идут «тяжело». В то же время он счел, что все «получается» и «пока идет хорошо».

Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, появится больше подробностей о возможном прекращении огня на Украине. «Мы узнаем немного больше в понедельник, и это будет, надеюсь, хорошо», — сказал он в интервью журналистке Шэрил Эткиссон.