Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против пяти российских издательств и восьми чиновников, включая спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Он назвал эти решения «особыми» и добавил, что поведение России «заслуживает гораздо большего давления мира». Зеленский также напомнил о недавних аналогичных мерах со стороны Москвы.

1 ноября правительство России ввело экономические санкции против десяти украинских чиновников. Среди них премьер-министр Украины Юлия Свириденко, глава Минфина Сергей Марченко и министр юстиции Денис Малюськи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кирилл Дмитриев родился в Киеве, его отец Александр Дмитриев — доктор биологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук (НАН) Украины и глава лаборатории иммунитета растений в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН в Киеве.

В апреле Зеленский назвал Кирилла Дмитриева родившимся на Украине «сепаром» и предположил, что с его помощью Россия хочет хочет заключить соглашение с США о совместной добыче полезных ископаемых, что предполагает возобновление экономических отношений, снятие санкций и получение доступа к замороженным российским активам в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что власти Украины ведут себя «отвратительно», из-за чего у них «не очень-то клеятся дела» с Вашингтоном.

Согласно документу, опубликованному на сайте Зеленского, под санкции, помимо Кирилла Дмитриева, попали:

представитель переговорной группы на встречах с украинской стороной в Стамбуле и начальник управления главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Александр Зорин ;

; руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков ;

; министр сельского хозяйства Оксана Лут ;

; первый замминистра просвещения Александр Бугаев ;

; замминистра культуры Андрей Малышев ;

; замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук ;

; экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Зеленский также ввел ограничения против пяти российских издательств: «Книжный мир», «Яуза», «Вече», «Центрполиграф» и «Издательский дом “Питер”».

В последний раз Зеленский вводил санкции против России в октябре. Тогда под них попали предприятия российской военной промышленности, которые производят беспилотники и комплектующие, а также лица и компании, связанные с российским нефтяным сектором. Другим указом он продлил действие санкций, срок которых истекал, в отношении российских предпринимателей.