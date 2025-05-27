В Сочи местная жительница предстанет перед судом за фиктивную прописку гражданина Таджикистана, который впоследствии стал фигурантом уголовного дела о преступлении против общественной безопасности на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Против женщины возбудили дело по ст. 322.3 УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

По версии следствия, женщина не имея планов предоставлять свое жилье для проживания, за денежное вознаграждение фиктивно поставила на регистрационный учет в принадлежащем ей доме приезжего из Таджикистана.

По информации источников «Коммерсанта», зарегистрированный в Сочи иностранец, впоследствии был причастен к нападению террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания женщины виновной ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что к атаке причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*.

В январе 2025 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. По его данным, им предъявлены обвинения в окончательной редакции, большинству из них грозят пожизненные сроки. Некоторые предполагаемые соучастники теракта были задержаны за рубежом, в том числе в Турции и США.

В конце апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал, что российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, причастных к теракту в «Крокусе». Он отметил, что к совершению атаки на концертный зал также причастна военная разведка Украины, которая «активно задействует членов международных террористических организаций, в том числе из числа мигрантов».

* организация признана в России террористической и запрещена