В Сочи 22-летнего местного жителя приговорили к 12 годам колонии строгого режима за неоднократное растление двух несовершеннолетних девушек, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

В период с сентября 2023-го по август 2024-го обвиняемый встречался с 14-летними девушками в съемном жилье, расположенном в поселке Дагомыс Лазаревского района. По версии следствия, он «неоднократно совершал в отношении несовершеннолетних <…> преступления сексуального характера». Кроме того, одну из пострадавших мужчина склонял к употреблению наркотических средств.

На суде выяснилось, что сочинцу было достоверно известно о возрасте девушек. Встречи с ними подсудимый скрытно фиксировал на камеру, правоохранители обнаружили и изъяли эти записи.

Мужчину осудили за совершение преступление против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних (ч.4 ст.134, ч.1 ст.135 ч.1 ст.137 УК) и склонение одной из них к потреблению наркотических средств (п. «а» ч.3 ст.230 УК). Обвиняемый признал вину в полном объеме.

В конце августа в Волгограде задержали мигранта по подозрению в домогательстве к ребенку, родители которого находились поблизости. По версии следствия, инцидент произошел в одном из дворов Советского района. К несовершеннолетнему подбежал неизвестный мужчина и «совершил противоправные действия против [его] половой неприкосновенности». Произошедшее заметили родители — отец ребенка пытался задержать мужчину, но ему удалось скрыться.

Позднее его задержали правоохранители. Обвиняемым оказался 45-летний приезжий из стран ближнего зарубежья, который находится в Волгоград с июня 2025 года. Против него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.