В Волгограде задержан 45-летний иностранец по подозрению в домогательствах к ребенку, когда родители последнего находились неподалеку. Как сообщает СУ СК России по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Инцидент произошел 27 августа. В полицию обратилась жительница Советского района Волгограда. Она сообщила, что в отношении ее сына «совершено преступление против его половой неприкосновенности».

По данным следствия, ребенок находился вместе с родителями в одном из дворов Советского района. В какой-то момент к нему подбежал неизвестный мужчина и «совершил противоправные действия против половой неприкосновенности ребенка».

«Его действия не остались незамеченными со стороны родителей малолетнего. Отец ребенка предпринял меры к задержанию мужчины, однако последнему удалось скрыться», — сообщает СК.

Вскоре полицейские и следователи задержали предполагаемого педофила, им оказался иностранец, который приехал в Волгоград в июне 2025 года.

ГУ МВД России по Волгоградской области уточняет, что 27 августа жительница Волгограда обратилась в полицию с заявлением, что на ее сына «напал неизвестный мужчина и попытался совершить насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся».

Задержанным оказался 45-летний приезжий из стран ближнего зарубежья. Следствие намерено просить суд отправить фигуранта дела в СИЗО.