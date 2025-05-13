Заявления Европы о стремлении к миру в конфликте России и Украины «являются обманом», потому что идет давление только на Москву. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, что в ЕС угрожают новыми санкциями, в частности, в отношении газопровода «Северный поток-2», если Россия не согласится на перемирие. Как считает депутат, стоило бы спросить у европейцев — готовы ли применять меры в отношении Киева, если договориться о перемирии не удастся из-за позиции украинского президента Владимира Зеленского.

«На фоне однажды прозвучавших со стороны натовцев заявлений о том, что важно нанести России стратегическое поражение, вот это все жульничество каждый день находит свое подтверждение, и сейчас в том числе. Почему-то Россия должна проявлять, по их мнению и в их видении, готовность к переговорам и договоренностям, а с Зеленского никто ничего спрашивать не собирается», — сказал Новиков.

По его мнению, тем самым на Западе показывают, что поддерживают только одну сторону и не намерены занимать «объективную позицию».

«А значит, <…> все разговоры о стремлении к миру являются обманом, значит, за разговорами о стремлении к миру люди ищут способы продолжения войны. <…> Это самая недобрая позиция, которую только можно себе представить», — заключил депутат.

В субботу 10 мая лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши и Украины встретились в Киеве, созвонились с президентом США Дональдом Трампом и призвали Россию к 30-дневному перемирию, пригрозив санкциями в случае отказа.

В ночь на 11 мая российский президент Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

12 мая глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что одной из опций в случае отказа России от перемирия могут быть санкции против «Северного потока-2».

«Конечно, газопровод сейчас не работает, но никогда нельзя знать заранее, что будет дальше. Идея состоит в том, чтобы исключить саму возможность инвестирования в его восстановление», — сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день предупредил, что «язык ультиматумов для России неприемлем».

13 мая Bloomberg написал со ссылкой на анонимные источники, что европейские лидеры готовы дождаться встречи Зеленского и Путина в Турции, прежде чем просить США ввести новые санкции в отношении России.