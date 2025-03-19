Журналиста и публициста Александра Невзорова* и его жену Лидию внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных на сайте ведомства.

Летом 2024 года по требованию прокуратуры Санкт-Петербурга Октябрьский районный суд признал Невзорова* и его жену Лидию «экстремистским объединением», запретив их деятельность в России. Имущество супругов, в том числе три земельных участка в поселке Лисий Нос, суд обратил в доход государства. Это был первый в России подобный случай.

Признать семью Невзорова* «экстремистским объединением» и изъять ее недвижимость «в доход государства» требовала прокуратура Санкт-Петербурга. Сам Невзоров* тогда говорил, что не хочет иметь «ничего общего» с Россией, которая его «предала», и уже давно «махнул рукой» на «остатки былой роскоши».

Лидия Невзорова, в свою очередь, отмечала, что признание семьи «экстремистским объединением» и изъятие имущества повлечет за собой выселение ее 80-летней мамы-блокадницы «на улицу». В ноябре стало известно, что суд арестовал принадлежащую матери Невзоровой квартиру в Петербурге.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в распространении «фейков» о российской армии. В сообщении СК говорилось, что его публикации якобы «сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан».

Невзоров* покинул Россию в марте 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине. В апреле того же года Минюст России внес Невзорова* в реестр иноагентов, а в следующем месяце его объявили в уголовный розыск и заочно арестовали. Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2022-го предоставил Невзорову* и его супруге Лидии украинское гражданство за «смелость и честность».

* внесен Минюстом в реестр иноагентов