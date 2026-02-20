21 февраля 2026 года — суббота Масленичной недели. В народной традиции этот день назывался Золовкины посиделки. В этот день хозяйка дома приглашала родственников мужа, чтобы провести время вместе, поделиться угощениями и укрепить родственные связи. К этому моменту Масленица уже находилась в своей «широкой» фазе: улицы были полны игр и гуляний, но суббота имела более семейный, домашний характер. Посиделки в этот день создавали возможность для обмена новостями и укрепления связей между семьями.

Церковный день

Суббота Сырной седмицы (21 февраля 2026 года) — обычный день недели перед Великим постом, который начинается 23 февраля. В церковном календаре это не праздничный день. Продолжается подготовка к посту: мясо уже не употребляется, но молочные продукты и яйца остаются разрешенными.

Народная традиция: прием родни мужа

Название «Золовкины посиделки» подтверждено этнографическими источниками XIX—начала XX века.

В этот день:

золовка (сестра мужа) и другие родственники мужа приходили в дом хозяйки,

подавались блины и другие масленичные угощения,

главное назначение — укрепление родственных отношений и демонстрация гостеприимства.

Эта традиция была частью системы масленичных гостеваний: каждый день недели имел закрепленное значение в общесемейных визитах. Суббота была предназначена для расширенной родни мужа, в то время как предыдущие дни могли быть посвящены визитам других родственников.

Погодные наблюдения

Как и на всей Масленичной неделе, наблюдения за погодой были связаны с будущим урожаем. В этнографических сборниках фиксировалось:

снежная погода на Масленицу — благоприятный знак для будущего урожая,

ранняя оттепель — признак скорой весны.

Эти наблюдения носили практический характер и учитывались хозяйками при планировании полевых работ.

Золовкины посиделки подчеркивали важность гостеприимства и семейных связей. В этот день внимание уделялось не уличным гуляниям, а домашнему общению и укреплению отношений между родственниками мужа — заканчивали подготовку к завершению Масленичной недели и приближению Великого поста.