21 февраля 2026 года — суббота Масленичной недели. В народной традиции этот день назывался Золовкины посиделки. В этот день хозяйка дома приглашала родственников мужа, чтобы провести время вместе, поделиться угощениями и укрепить родственные связи. К этому моменту Масленица уже находилась в своей «широкой» фазе: улицы были полны игр и гуляний, но суббота имела более семейный, домашний характер. Посиделки в этот день создавали возможность для обмена новостями и укрепления связей между семьями.
Церковный день
Суббота Сырной седмицы (21 февраля 2026 года) — обычный день недели перед Великим постом, который начинается 23 февраля. В церковном календаре это не праздничный день. Продолжается подготовка к посту: мясо уже не употребляется, но молочные продукты и яйца остаются разрешенными.
Народная традиция: прием родни мужа
Название «Золовкины посиделки» подтверждено этнографическими источниками XIX—начала XX века.
В этот день:
- золовка (сестра мужа) и другие родственники мужа приходили в дом хозяйки,
- подавались блины и другие масленичные угощения,
- главное назначение — укрепление родственных отношений и демонстрация гостеприимства.
Эта традиция была частью системы масленичных гостеваний: каждый день недели имел закрепленное значение в общесемейных визитах. Суббота была предназначена для расширенной родни мужа, в то время как предыдущие дни могли быть посвящены визитам других родственников.
Погодные наблюдения
Как и на всей Масленичной неделе, наблюдения за погодой были связаны с будущим урожаем. В этнографических сборниках фиксировалось:
- снежная погода на Масленицу — благоприятный знак для будущего урожая,
- ранняя оттепель — признак скорой весны.
Эти наблюдения носили практический характер и учитывались хозяйками при планировании полевых работ.
Золовкины посиделки подчеркивали важность гостеприимства и семейных связей. В этот день внимание уделялось не уличным гуляниям, а домашнему общению и укреплению отношений между родственниками мужа — заканчивали подготовку к завершению Масленичной недели и приближению Великого поста.