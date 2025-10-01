С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий держать дома более сотни видов диких животных. Власти надеются, что это защитит животных и легализует рынок, но эксперты предупреждают: спрос никуда не денется, а бизнес может уйти в тень, пишет «Постньюс».

Почему люди заводят экзотических питомцев

По словам клинического психолога Владислава Раабе, такие покупки часто мотивированы нарциссизмом: питомец становится способом подчеркнуть свою уникальность и статус.

«Иногда люди покупают себе тигра и держат его в клетке, чтобы показывать друзьям, как Rolex», — говорит он.

Каким животным сложно в неволе

Попугаи (ара, какаду) — нуждаются в просторе для полетов.

Обезьяны — социальные животные, в одиночестве страдают психически.

Рептилии — требуют строгого контроля температуры и УФ-освещения.

Еноты, сурикаты — часто становятся агрессивными в неволе.

Как отмечают зоозащитники, в 90% случаев условия содержания далеки от естественных. Какаду могут вырывать на себе перья от одиночества, а мартышек, наряженных в кукольные платья, используют как живую игрушку.

Проблемы содержания

Невозможность воссоздать природную среду. Например, сурикатам, по словам зоолога Андрея Подлужнова, в рационе необходимы живые жуки и личинки, но купить их сложно или дорого.

Сложность обеспечения правильного рациона.

Нехватка узких ветеринарных специалистов.

Хронический стресс у животных.

Масштабы нелегального рынка

По оценкам экспертов, оборот составляет сотни миллионов рублей в год. Значительная часть животных ввозится контрабандой — при перевозке гибнет до 90% особей.

«Животных перевозят в ужасающих условиях: заклеенные скотчем клювы, тесные контейнеры без еды и воды», — рассказывает юрист Анастасия Комагина.

Что ждет рынок после запрета

Экономист Александр Цыганов прогнозирует, что часть бизнеса уйдет в тень, если не сможет получить лицензию. При этом спрос полностью не исчезнет — просто переместится в нелегальное поле.

Для эффективной работы закона юристы предлагают:

Усилить полномочия контролирующих органов

Создать сеть приютов для конфискованных животных

Ужесточить контроль за онлайн-объявлениями

Пока же запрет работает скорее как сигнал обществу, чем как реальный барьер. Эксперты считают, что без создания полноценной инфраструктуры сурикаты могут продолжить жить на балконах, а зообизнес — процветать в тени.