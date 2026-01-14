Известного актера Кифера Сазерленда арестовали по подозрению в нападении на таксиста в Голливуде, пишет The Los Angeles Times. Пробыв некоторое время под стражей, он был выпущен под залог в $50 тыс. и должен предстать перед судом 2 февраля.

Как сообщили в городской полиции, в ночь на понедельник, 12 января, патруль получил радиосообщение о нападении в районе бульвара Сансет.

«В ходе расследования было установлено, что подозреваемый, позже опознанный как Кифер Сазерленд, проник в автомобиль службы такси, напал на водителя (потерпевшего) и угрожал ему», — приводит газета заявление представителя полицейского управления.

Как выяснилось, таксист не получил серьезных травм, медицинская помощь ему не понадобилась. 59-летнего актера задержали на месте происшествия и поместили в полицейскую тюрьму, откуда позднее выпустили под залог, назначив судебное заседание.

Детективы Голливудского отделения продолжают расследовать инцидент. Представители Сазерленда на момент публикации издания не ответили на запрос о комментарии.

Как отмечает L.A. Times, актер и раньше имел проблемы с законом, в том числе обвинялся в вождении в нетрезвом виде в 2004 и 2007 годах. В 2007-м он провел 48 дней в тюрьме за пьяную езду и нарушение условий испытательного срока по предыдущему обвинению.

В 2009 году Сазерленду предъявили обвинение в нападении на Манхэттене в Нью-Йорке. Тогда, как уточняет Metro, сообщалось, что он ударил головой дизайнера Джека Макколлоу. Это квалифицировали как мелкое правонарушение, однако впоследствии обвинение было снято. Обе стороны опубликовали совместное заявление, в ходе которого Сазерленд принес извинения.

Последний раз его задерживали в 2020 году по подозрению в нетрезвом вождении после разворота в неположенном месте в Голливуде. Metro пишет, что он провалил тест на трезвость, однако результаты не были опубликованы официально.

Кифер Сазерленд — сын канадского актера Дональда Сазерленда и британской актрисы Ширли Дуглас. Благодаря этому у него есть как канадское, так и британское гражданство.

Его самой узнаваемой ролью стал агент вымышленной спецслужбы Джек Бауэр в популярном и признанном критиками американском сериале «24 часа». За эту работу Сазерленд получил «Золотой глобус» в 2002 году и телевизионную премию «Эмми» в 2006-м.

Он снялся в десятках известных картин: «Останься со мной», «Потерянные ребята», «Молодые стрелки», «Коматозники», «Несколько хороших парней», «Темный город» и других. Также он прославился ролью президента США в сериале в жанре политического триллера «Последний кандидат».