После волны исков Генпрокуратуры об изъятии активов в пользу государства Владимир Путин поручил правительству и РСПП определить сроки давности таких дел. Бизнес настаивает на 10-летнем сроке, который бы отсчитывался с момента перехода прав собственности. Поможет ли такое решение исключить пересмотр приватизации 1990-х, RTVI узнал у экспертов.

В 2023 году Генпрокуратура поставила рекорд по делам о пересмотре приватизации 90-х. Такие иски объединяло как минимум два факта: надзорное ведомство настаивало, что активы выбыли из собственности РФ после незаконной приватизации, и отвергало доводы ответчиков о том, что срок исковой давности — а споры касались сделок из 90-х — давно пропущен.

По мнению Евгения Розенблата, руководителя практики сложных судебных споров Московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры», постановление Конституционного суда 2024 года стало важной вехой в регулировании деприватизационных исков.

«Суд констатировал, что бывшие чиновники не могут прикрываться истечением срока давности, чтобы сохранить незаконно приобретенное имущество. Одновременно с этим КС отметил, что приведенная им позиция не должна касаться добросовестных приобретателей», — отметил он.

Тогда многие специалисты позитивно отмечали, что КС защитил права добросовестных приобретателей имущества коррупционеров. Но фактически эта защита не полностью распространяется на добросовестных приобретателей.

“Кто такие добросовестные приобретатели? Это такие, которые не знали и не могли знать, что приобрели имущество у лица, которое не имело права его отчуждать. Вместе с тем анализ судебной практики позволяет прийти к выводу, что понятие добросовестности носит весьма оценочный характер”, — объяснил Розенблат.

Проблема есть и с исчислением самих сроков. Гражданский кодекс содержит статью 200, в которой детально раскрыт вопрос их исчисления. По общему правилу срок исковой давности надлежит отсчитывать с момента, когда о нарушенном праве узнал (или должен был узнать) его непосредственный обладатель, объясняет Розенблат.

“Как можно заметить, норма ГК носит оценочный характер и позволяет «играть» со сроками. В частности, сотрудники надзорного ведомства нередко исчисляют сроки с момента окончания прокурорской проверки. <…> В этой связи подход исчисления сроков давности с момента окончания «свежей» проверки надзорного органа, по сути, нивелирует положения ст. 200 ГК РФ”, — обращает внимание Розенблат.

Сейчас суды с разной степенью обоснования указывают на необходимость определять срок исковой давности, исходя не из того, когда о нарушении права узнал его обладатель, а из осведомленности прокуратуры как надзорного органа, указывает Иван Бабин, руководитель проектов адвокатского бюро S&K Вертикаль.

“Кроме того, суды нередко указывают на неприменение срока исковой давности, если предметом спора являются производства, связанные с оборонной промышленностью, и прокуратура настаивает на том, что фактически защищает обороноспособность страны”, — добавляет он.

Отдельная фиксация начала течения срока исковой давности по деприватизационным искам безусловно поможет защитить собственников от исков Генпрокуратуры, полагает Розенблат. “Особенно, если начало будет привязано к моменту регистрации права, — добавляет он. — Полагаю, большинство добросовестных приобретателей владеет спорным имуществом более 10 лет”.