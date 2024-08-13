13 августа в Нью-Йорке пройдет неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии». Как сообщило постпредство России, темой станут «преступления ВСУ и националистических батальонов», а первый зампостпреда Дмитрий Полянский добавил, что Москва сделает особый акцент на «преступлениях ВСУ в Курской области». RTVI рассказывает, чем так примечательна «формула Аррии».

Неформально и конфиденциально

Заседания по «формуле Аррии» не предусмотрены ни Уставом ООН, ни временными правилами процедуры Совбеза — да, они до сих пор «временные», однако СБ ООН имеет право устанавливать свои собственные правила, а также «располагает определенной свободой действий».

«Заседания по «формуле Аррии» носят характер весьма неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам Совета Безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок», — говорится в справочнике ООН.

В таких мероприятиях участвуют спикеры, позицию которых, по мнению членов Совбеза, созывающих заседание, было бы полезно заслушать, или же которые хотели бы что-то сообщить представителям Совета Безопасности.

Благодаря «формуле Аррии» у заинтересованных членов СБ ООН появляется возможность прямого диалога, к примеру, с высокопоставленными представителями правительств и международных организаций, причем зачастую по просьбе последних.

Различия в деталях

Несмотря на то, что «формула Аррии» похожа на консультации Совбеза полного состава, у этих форматов есть несколько отличий.

Так, эти неофициальные встречи не входят в число мероприятий Совета Безопасности, а инициатором подобных заседаний выступает кто-то из членов СБ. К тому же участие в «формуле Аррии» не строго обязательно — каждая страна-член Совета сама принимает решение, присутствовать на заседании или нет.

Страна, запрашивающая встречу по «формуле», должна сама отправить письменное приглашение оставшимся 14 членам Совбеза, в котором нужно указать дату и время. Кроме того, необходимо сообщить, кого будут заслушивать.

Кроме того, такие встречи проводятся в одном из залов заседаний, а не в зале Совета Безопасности, который мелькает на фотографиях и видео со встреч СБ ООН. В ежедневном журнале ООН об этих заседаниях не объявляется.

К тому же в заседаниях по «формуле Аррии» не участвуют сотрудники Секретариата, если не приглашены на мероприятие. Но есть исключения — устные переводчики и сотрудники по конференционному обслуживанию.

Недавняя практика

Такой формат заседаний появился лишь в конце прошлого века, первым эту практику начал применять венесуэльский дипломат Диего Аррия. Именно в его часть и назвали формулу. Он был представителем Боливарианской Республики в Совете Безопасности в 1992—1993 годах, причем сам Аррия исполнял обязанности председателя в 1992-м.

Поводом для первого созыва «формулы» стали события Боснийской войны 1992—1995 годов. Самым кровавым эпизодом стала печально известная резня в Сребренице. Точное число жертв неизвестно, на сегодняшний день найдены и захоронены останки 6,6 тыс. жертв. Международный трибунал по бывшей Югославии установил, что было убито более 8 тыс. взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.

В 1992 году, когда Диего Аррия был председателем СБ ООН, с ним связался хорватский священник, который хотел передать Совету свидетельства очевидца насилия в Боснии и Герцеговине.

Из-за того, что тогда Аррия не нашел формальный способ провести заседание Совбеза, венесуэльский дипломат решил пригласить членов СБ на встречу со священником. Этот эпизод и натолкнул Аррию на мысль о новом формате, который получил его имя и используется до сих пор.