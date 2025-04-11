«Есть в его строках че-то такое свойское». В Москве простились с рэпером Пашей Техником

В Москве простились с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), который умер в возрасте 40 лет после нескольких дней, проведенных в коме в Таиланде. Церемония прощания длилась с полудня почти до 15 часов в храме Петра и Павла в районе Лефортово. На его территорию в какой-то момент закрыли вход из-за давки, «успокаивать» толпу приехал ОМОН. Подробнее о том, как прошли похороны «отца русского андеграунда» — в репортаже RTVI.

За неделю до похорон Техника, одновременно с апрельским снегопадом в Москве, в социальных сетях стали появляться шутки: «белые хлопья с неба — это все Пашок угарает». Сегодня снега не было: поклонникам творчества Техника с погодой почти повезло. Собираться у собора Петра и Павла они начали еще с девяти утра, хотя церемония началась только в 12. Те, кто приехал «ко времени», немало удивлялись. «Нихера себе сколько народа, ты посмотри, там целая колонна», — говорит девушка, выходящая из метро, своей подруге. В руках у обеих — по розовой розе. Людей и в метро, и на улице действительно много. В основном — подростки.

Сотнями они выныривают из «такси», спешат по улицам и вскоре выстраиваются перед главным входом в собор. «Ушли, ушли с проезжой части», — кричат в громкоговоритель проезжающие мимо сотрудники полиции. Люди бодро реагируют и пропускают синий трамвай, из которого выходит пожилая женщина с клюкой. «Девочки, а что тут происходит?» — обращается она к тем самым подругам с розовыми розами, непонимающе оглядывая очередь в собор. «А тут Пашу Техника хоронят», — отвечают ей девочки.

Тут же в толпе раздается голос: «****, че тут так накурено-то. Кто контору палит». Кто-то начинает смеяться. «О, тут пресса. Пацаны, прессу пропустите», — кричит в спины совсем молодой парень. После этого люди начинают недовольно двигаться.

Площадь у собора пестреет цветами. Люди сидят на заборах и залезают на нападавшие за неделю сугробы, то и дело оскальзываясь. «Мы тут вообще с десяти утра, за цветами еще час стояли. Хорошо, что сюда хоть попали», — говорит одна из девушек. Из толпы вскидывается красная гвоздика — раздается голос, который очень быстро подхватывают и другие. Через секунду уже вся площадь поднимает в небо цветы и скандирует: «Паша, Паша, Паша Техник». «Мне кажется, что это не очень уместно», — отзывается рядом молодой парень. В руках у него фотография Паши Техника. «Я сам ее сделал, на 3D-принтере. Часов пять это заняло», — рассказывает он.

«Есть в его строках че-то такое свойское»

«Я Пашу лет 7-8 слушаю. Если откровенно говорить, я за андерграунд не особо шарю, но именно то, что Паша делал — это очень уникальная вещь. Музыка у него довольно трешовая, биты на любителя. Но а какие у творчества границы, правильно?» — бросает он вопрос и замолкает. «Мы вообще его с детства слушаем. Есть в его строках че-то такое свойское. Как будто „свой в доску“, знаете. У него текста с юмором. Вот знаете — слушаешь. И уже не все так плохо становится. Его „Новогоднее поздравление“ обожали. Про шаурму, которая подорожала, про новые сигареты», — подключается к разговору молодая пара. «Да, да, реально. Вот он че думает — то и говорит. Это притягивало», — вновь загорается парень с картиной. «Я б даже даже проголосовал за него», — продолжает мужчина, переглядываясь со своей спутницей.

«Наша любимая фраза Паши, которая уже стала мемом: „ты по-моему перепутал“. А, и еще вот эта: какая твоя мечта? Три миллиарда долларов. А на что ты их потратишь? А это тебя ***** не должно», — смеется девушка.

«Я ему говорил: Паша, заканчивай»

Тем временем на площадь продолжают подтягиваться люди. Те, кому места не хватило, остались стоять за забором: молодые парни, зажав сигареты в зубах, пытаются оседлать аккуратно высаженные перед забором липы. «Девчата, положите ему цветы по-братски, мы не протолкнемся к вам», — подзывает один из молодых людей девушку в очках и дорогой шубке. Та берет цветы и кладет их к своему букету.

Церемония началась в 12 — сначала прощались с Техником самые близкие — родственники и друзья. «Я ему говорил: Паша, заканчивай [употреблять наркотики]. Если бы он оказался в другой больнице — то, возможно, исход был бы другой. Но то, что произошло, это предсказуемо. Никто же не знает, когда последние минуты. То, что произошло с Пашей — вот хорошо бы на это молодежь посмотрела и поняла, что рано или поздно все так и заканчивается. И я знаю, что Паша хотел, чтобы люди это понимали», — сказал в разговоре с журналистами рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев), который выходил из собора. По словам Птахи, «умирать Техник не хотел», но «депрессивные настроения у него были уже давно».

«Предчувствие смерти у него было. Говорил: „ну вот сейчас, чуть позже, еще недолго“. Он был очень добрым, но в дикой депрессии. Пытался гасить тотальное одиночество. И это одиночество не из-за того, что у него не было семьи, друзей. Это совсем другая история. Оно просто есть — и все. И не важно, сколько у тебя друзей, какой ты занимаешь пост», — рассказал Птаха и скрылся за дверью.

Спустя два часа, уже к 14, двери собора открылись и для фанатов творчества Техника — люди гуськом и толкаясь стали продвигаться ко входу. Снимать внутри было нельзя — люди в штатском настоятельно просили «камеры и телефоны убирать в карман». Цветы оставляли на столах у гроба и тут же покидали помещение — подгоняли работники ритуальной службы. На выходе из собора девушка в ярком белом костюме — будто бы героиня японского мультфильма — села на колени на тротуар и долго припадала лбом прямо к земле. «Девушка, проходим», — прикрикнул на нее мужчина в форме. Она поднялась, медленно обогнула полицию и сотрудников ОМОНа и присоединилась к толпе за территорией собора — там люди ждали траурный кортеж.

«Граждане, проходим, тут мы не стоим, никого не задерживаем», — прошипел громкоговоритель. Кто-то из «омоновцев» скомкал снежок и кинул прямиком в подростков, которые осаждали церковный забор. За ним последовали и коллеги. «Вот это да, впервые вообще такие меры вижу», — раздался рядом голос одного из журналистов. Вскоре головы, которые пытались пролезть через забор, скрылись.

На прощании были задержаны пять человек, сообщили РИА Новости правоохранители. Одного из них увели в автозак, этим задержанным оказался друг Техника, основатель проекта «Выжившие» Максим Урядов. Урядова задержали за запуск небольшого дрона рядом со входом в собор. «Сотрудники полиции работают четко, меня упаковали быстро», — сообщил он в канале проекта.

Гроб из собора «Петра и Павла» вынесли ближе к 15. Толпа, выстроившись перед воротами, встретила траурный кортеж раскатистыми криками: «Паша, Паша, Паша Техник» и громкой перекличкой полицейских машин.

Крики не утихали и спустя час после мероприятия — их было хорошо слышно из кофейни рядом с метро. «Паша Техник, Паша Техник», — раздавались голоса на улице. Посетительницы кофейни то и дело с опаской выглядывали в окно. «Что ж там происходит», — спросила женщина свою подругу. «А это рэпера Пашу Техника хоронят», — ответила ей та.