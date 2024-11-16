Глава МИД России Сергей Лавров прилетел с визитом в Абу-Даби — столицу Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы принять участие в форуме по безопасности «Сир Бани Яс». Встретился он и с эмиратским коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Недавно страна вступила в БРИКС, а еще содействовала обмену пленными между Москвой и Киевом. Подробности — а материале RTVI.

Остров замкнутых

Самолет министра иностранных дел России приземлился в Абу-Даби вечером 14 ноября, а уже на следующий день Сергей Лавров отправился на остров Сир Бани Яс, где ежегодно проходит одноименный форум по вопросам мира и безопасности. Это уже 15-я встреча, но для главы российского МИД это второй визит. Впервые Лавров побывал на форуме в 2022-м, а прошлогоднюю встречу — пропустил.

На форум, который организуют власти ОАЭ, каждый год собираются министры иностранных дел, действующие и бывшие политики, а также представители бизнеса и академики. Однако все, что обсуждается и происходит на острове, который находится примерно в 260 км от самого Абу-Даби, остается там.

«Форум работает на условиях неразглашения каких-либо деталей», — напомнил Сергей Лавров во время подхода к журналистов вечером 15 ноября.

Так что узнать, о чем же говорили участники форума «Сир Бани Яс», крайне сложно, как и выяснить, кто именно побывал на острове.

Тем не менее, как сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства России, Лавров успел встретиться с главой МИД Египта Бадром Абделем Аты и с бывшим премьер-министром Ливана Саадом Харири. Конечно же, они обсудили обстановку на Ближнем Востоке на фоне войны между Израилем и ХАМАС, а также военный конфликт на Украине.

Что участники форума думают о ситуации на Украине — пожалуй, единственное, о чем Сергей Лавров намекнул журналистам.

«Думаю, они на меня не обидятся, если скажу, что ответ на ваш вопрос положительный, — понимания и реализма намного больше», — поделился министр.

Новичок в БРИКС

На полях форума Сергей Лавров встретился со своим коллегой — заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Как известно, с 1 января 2024-го Объединенные Арабские Эмираты присоединились к БРИКС в качестве полноценного члена организации.

«Было выражено общее мнение, что в условиях глобальных трансформаций и обострения системных проблем и вызовов в мировой экономике возрастает важность обеспечения устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота», — говорится на сайте МИД России.

В декабре прошлого года президент ОАЭ шейх Мухамммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах с российским главой Владимиром Путиным рассказал: товарооборот в ненефтяном секторе вырос с $2,5 млрд до более чем $11 млрд в 2023-м.

Уже в этом году премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил, что взаимный товарооборот между Москвой и Абу-Даби по итогам 2023-года «достиг рекордного уровня, приблизившись к 1 трлн рублей».

«ОАЭ — ведущий торгово-экономический партнер России в арабском мире. За весь 2023 год российский экспорт вырос на 12,7% и достиг $9,8 млрд, импорт увеличился на 50,8%, составив $400 млн. Прогнозируем сохранение динамики роста в текущем году», — говорил глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

После начала военного конфликта на Украине многие товары стали поступать в Россию в том числе через Эмираты. Какое-то время все шло как по маслу (кстати о нем: 18 октября начались поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию), а власти Объединенных Арабских Эмиратов заявляли, что санкции против Москвы неэффективны.

Однако в августе стало известно, что эмиратские банки начали блокировать платежи из России за китайскую технику. Электроника не ввозилась в ОАЭ, а сразу поступала на российский рынок, однако теперь это окошко решили прикрыть. До этого в феврале сообщалось, что из-за риска вторичных санкций банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян.

Ближе к ЕАЭС

Россия и ОАЭ взаимодействуют на многих площадках. К примеру, к БРИКС и ОПЕК+ в 2023 году добавилась и Шанхайская организация сотрудничества. В мае Эмираты получили статус партнера ШОС.

К тому же сейчас Арабские Эмираты продолжают работать надо соглашением о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Переговоры стартовали еще в марте 2023-го, а в октябре этого года президент ОАЭ заявил, что соглашение станет «большим и важным шагом».

Есть проекты и в атомной сфере.

«Страна уже является членом атомной семьи. [Есть] проекты, [которые] реализуются уже больше 20 лет <…> 50% поставок объединённого уранового продукта для нужд АЭС «Барака» (первая и единственная атомная электростанция в ОАЭ. — Прим.RTVI) — это поставки «Росатома»», — рассказал гендиректор компании Алексей Лихачев.

Он также выразил надежду, что вторая АЭС в Эмиратах будет российского дизайна (первая строится по американскому проекту).

Есть еще чувствительный аспект кооперации двух стран связан с военным конфликтом на Украине. В 2024 году при посредничестве Абу-Даби состоялись девять обменов пленными между Москвой и Киевом. 21 октября президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заверил, что Эмираты продолжат прикладывать усилия в качестве посредника.

«Я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении и готовы предложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира и обеих сторон», — сказал он во время переговоров в Владимиром Путиным.

Что по налогам

Отношения между Москвой и Абу-Даби продолжают развиваться, а соглашения — подписываться. Одним из самых ожидаемых остается соглашение об избежании двойного налогообложения. По словам статс-секретаря — замминистра финансов России Алексея Сазанова, договоренности финализируют в 2025 году.

При этом сегодня физические лица, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность в ОАЭ, подоходным налогом по аналогии с российским НДФЛ не облагаются, отметил в беседе с RTVI глава налоговой практики «Альфа Капитал» Константин Асабин

«Поэтому мы как налоговые специалисты не возлагаем больших надежд на то, что новое соглашение будет распространяться на физических лиц, которые не позиционируются как индивидуальные предприниматели, либо не осуществляют предпринимательскую деятельность», — предупредил эксперт.

В отношении же компаний — это долгожданная инициатива. Налоговое соглашение должно быть переподписано, прежде всего, из-за того, что в 2023 году в ОАЭ появился корпоративный налог на прибыль по ставке 9%.

«Это означает, что в отношении прямых налогов нам давно пора договориться. Предприятия получат возможность на пониженные налоговые ставки, прежде всего, на пассивные доходы (проценты, дивиденды и роялти), которые выплачиваются из России в сторону ОАЭ. Обратная ситуация более редкая. Это соглашение будет очень преферентным для международных бизнесов, чьи холдинги находятся в России, или для компаний — финансовых центров, у которых есть дочерние предприятия в России», — объяснил RTVI Константин Асабин.

Все денежные потоки, которые сегодня из России идут в Арабские Эмираты, облагаются по повышенной ставке. По слухам, эти ставки буду сильно снижены, рассказал эксперт. В частности, по некоторым пассивным они будут снижены до 0%, а дивиденды — до 5%. Сейчас по дивидендам ставка — 15%, а на проценты и роялти — 25% со следующего года.

Абу-Даби