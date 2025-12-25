Чего не нужно делать туристам, чтобы не попасть в депортационные лагеря, для чего ланкийские полицейские записываются на курсы русского языка, зачем российским военным проводить учения в джунглях, почему не удается подсчитать число релокантов — об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.

О товарообороте между Россией и Шри-Ланкой

Товарооборот у нас в 2024 году вырос, данных по этому году пока нет. Но в прошлом году он вырос на 18% и сейчас составляет примерно $665 миллионов.

Причем наш товарооборот, наш экспорт в Шри-Ланку увеличился на 41% и составляет чуть меньше $400 миллионов. Импорт уменьшился на 4%. У нас положительное сальдо в торговле со Шри-Ланкой.

Основу российского экспорта в прошлом году составили товары группы «минеральные продукты», а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Что касается импорта из Шри-Ланки, то тут доминируют такие товары: сельскохозяйственное сырье, текстильные изделия, обувь и, конечно, чай. Мы увеличили объемы импорта шри-ланкийского чая и фактически находимся на втором месте по его импорту — первое место занимает Ирак.

Они могли бы предложить еще другую номенклатуру товаров. Скажем, у них тут есть драгоценные камни, морепродукты, специи… Но для этого нужно вести переговоры частному бизнесу. Если в нашей стране есть заинтересованные бизнесмены, которые готовы рассмотреть возможность импортировать эти продукты, то не мне их учить, что надо для этого делать.

О том, хочет ли Шри-Ланка покупать у России больше зерна

Если говорить откровенно, то у нас нет информации насчет экспорта зерна.

Что касается Россельхознадзора, то наши коллеги из Москвы находятся в постоянном контакте со своими партнерами здесь, на Шри-Ланке. И они через нас отправляют те или иные пожелания по различной номенклатуре товаров, в том числе и чая: если там есть какие-то недостатки, то они обращают их внимание. Так что контакт есть.

О том, осложняет ли угроза вторичных санкций нефтяную торговлю со Шри-Ланкой

Значительно осложняет. Поэтому Шри-Ланка не имеет возможности получать наши нефтепродукты напрямую, и изобретаются различные способы. Но этим занимается наш частный бизнес, который, сами понимаете, особенно это не разглашает.

Естественно, экономически страна находится в уязвимом положении, и оно на порядок ухудшилось после разрушительного циклона «Дитва». Поэтому они очень сильно зависят от помощи западных стран, международных финансовых институтов и вынуждены проявлять очень высокую степень осмотрительности. Мы к этому относимся с пониманием.

О том, покупает ли Шри-Ланка российскую нефть через Индию и как давление на Индию влияет на эту торговлю

У вас, наверное, есть более надежные источники информации, чем у меня… Индия есть Индия. Индия — великая страна, экономически мощная, она может себе позволить то, что не могут себе позволить более небольшие страны, которые находятся в уязвимом положении.

О логистике торговли со Шри-Ланкой

Она в основном осуществляется по морю: это Черное море, проливы и выход через Красное море в Индийский океан — это самый оптимальный маршрут.

Кстати, поставки чая идут туда именно таким путем.

О том, будут ли Россия и Шри-Ланка строить терминал для приема СПГ

Лично у меня нет никакой информации.

В октябре этого года в Москве находился министр энергетики Шри-Ланки господин [Кумара] Джаякоди. Он там находился в рамках «Российской энергетической недели», встречался с российскими коллегами, представителями руководства Министерства энергетики Российской Федерации. Я его увижу, у меня с ним назначена встреча, и мы обсудим эти вопросы — и не только эти.

В декабре посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера сообщила в интервью ТАСС, что стороны начали переговоры по созданию в азиатской республике СПГ-терминала. «По сути, мы начали переговоры, особенно после визита министра [энергетики Шри-Ланки в Россию]. <…> Предложения были представлены. <…> Мы хотим перейти к чистой энергетике, и СПГ — это один из вариантов, который мы рассматриваем», — заявила посол.

О том, есть ли проекты инвестиций в разведку и добычу нефти и газа в Шри-Ланке

Со стороны России таких проектов нет.

Вообще моя коллега ставила вопрос о необходимости провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Последнее заседание в таком формате проводилось в 2019 году. Но для начала им нужно назначить своего сопредседателя межправкомиссии, потому что в прошлом году пришло новое правительство, новые министры. С нашей стороны это руководитель Росрыболовства господин [Илья] Шестаков. С их стороны пока никого нет. Это во-первых.

Во-вторых, даже если они кого-то назначат, нам по существу нечего обсуждать с ними, нет ни одного такого совместного проекта — отличие от Ирана, где я работал раньше. Там было очень много масштабных проектов, регулярно проводились заседания межправкомиссии и в транспорте, и в энергетике. Со Шри-Ланкой пока никаких проектов нет.

О том, собирается ли «Росатом» строить первую в Шри-Ланке АЭС

Я здесь с 2022 года. Да, было наше предложение обсудить возможность сооружения небольшой атомной электростанции. Для этого Шри-Ланке надо было выполнить часть процедур — они знали, о чем речь.

Но с тех пор процесс застопорился, и опять-таки это их право. Я как раз планирую на своих предстоящих встречах затронуть и этот вопрос. Но это суверенное право Шри-Ланки решать, как развивать сотрудничество, в каком формате.

Я им всегда говорю, что Российская Федерация на сегодняшний день — единственная страна, которая осуществляет такого рода сотрудничество и строит атомные электростанции во многих странах мира, в том числе в соседних [со Шри-Ланкой] странах: и в Бангладеш, и в Индии, и в Иране, и в Турции. В Египте мы начинаем, даже в Венгрии… Ни у кого нет такого опыта, как у нас.

Но это их суверенное право. Да, они пока не определились в принципе, будут ли строить АЭС.

Об интересе Шри-Ланки направлять в Россию трудовых мигрантов

Здесь есть избытки трудовых ресурсов, людей нужно трудоустроить. Естественно, всех здесь работой обеспечить невозможно. Это проблема не только Шри-Ланки. И многие ланкийцы работают и в странах Персидского залива, и в Корее, и в Японии. И они делают денежные переводы, которые составляет солидную долю в их ВВП.

Трудовые мигранты направляются в Россию, правда, в небольшом количестве. Этим занимаются специализированные компании. С некоторыми из них мы находимся в контакте, что очень важно.

Я знаю, что часть трудовых мигрантов работает в Московской области, часть работает в Псковской области, в городе Великие Луки, если я не ошибаюсь. Они заняты в основном на фабриках по пошиву хлопчатобумажной одежды — на таком производстве, то есть в легкой промышленности. И, насколько мне известно, делают это качественно.

Посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера также рассказала ТАСС, что ее страна — «экспортер трудовых ресурсов» — была бы готова помочь России закрыть ее «дефицит рабочей силы». «Многие страны-импортеры хотели бы привлекать ланкийских специалистов из-за нашей адаптивности, устойчивости, способности к интеграции, а также высокой трудоспособности», — сказала дипломат.

О том, учат ли русский язык в Шри-Ланке

У нас очень активно работает Русский культурный центр, который подчиняется Россотрудничеству, и традиционно, еще со времен Советского Союза, они проводят очень большую работу по распространению русского языка, причем не только в Коломбо, но и в различных регионах Шри-Ланки. И это пользуется большой популярностью среди населения.

В том числе изучают русский язык полицейские — с учетом того, что на территории островного государства находится и большое количество туристов (которые приезжают именно как туристы), и так называемые — как их принято называть — релоканты, которых особенно много на юге и юго-западе страны. И в принципе это иногда помогает при осуществлении коммуникаций.

Кроме того, Русский культурный центр занимается популяризацией русской культуры и русского искусства, и у нас там есть и шахматный клуб, и балетная школа. Они проводят очень активную работу.

В начале января я собираюсь поехать в город Джафна — это регион на севере Шри-Ланки, который населен в основном тамилами, и там я тоже буду предлагать рассмотреть возможность организации курсов русского языка на севере острова.

О том, есть ли у России интерес к аренде шри-ланкийских портов

В 2017 году еще Шри-Ланка передала Китаю свой глубоководный порт Хамбантота на юго-восточном побережье в аренду на 99 лет. При этом шри-ланкийские власти опровергли подозрения тогда вице-президента США Майкла Пенса о возможных планах КНР создать там «передовую военную базу». В аппарате премьер-министра республики заявили, что иностранного военного присутствия в стране не будет.

Нет. Во всяком случае, за то время, когда я нахожусь в этой должности, никак не высказывалась заинтересованность с нашей стороны.

Что касается военной базы, то Шри-Ланка — одна из стран-учредительниц Движения неприсоединения (еще когда премьер-министром была Сиримаво Бандаранаике). Поэтому страна вряд ли допустит размещение какой-либо военной базы какого-нибудь государства: они строго придерживаются нейтралитета, и мы с уважением относимся к этому.

У Шри-Ланки есть военное сотрудничество с другими странами, как и с нами, а про военные базы тут речь пока не идет, я такого не слышал. Но мы внимательно следим за этим.

О том, зачем Россия и Шри-Ланка провели совместные военные учения «Тропа росомахи» в джунглях

Я присутствовал на этих учениях, мне была предоставлена такая возможность, и я встречался и с нашими военными, и с военными Шри-Ланки. Они отрабатывали совместные операции по нейтрализации террористических группировок, в том числе в джунглях. Пришлось и туда поехать, потому что мы делились нашим опытом и узнавали их опыт.

Это был очень полезный обмен мнениями, и они посмотрели нашу военную технику, посмотрели способы борьбы с террористами. Мне было очень приятно видеть, что уровень взаимодействия между нашими военными достаточно высок: взаимное уважение, желание узнать друг друга ближе и лучше.

Поэтому я хочу высказать благодарность министерствам обороны двух стран — и Российской Федерации, и Шри-Ланки — за то, что они организовали такое мероприятие, и выразить надежду, что, согласно существующему плану сотрудничества между двумя оборонными ведомствами наших стран, такая практика продолжится и в будущем.

Конечно, если все пойдет по плану, потому что могут возникнуть субъективные обстоятельства. Все-таки катастрофа [циклон «Дитва»] была очень большая, был нанесен большой ущерб инфраструктуре. Сейчас всё внимание уделено ликвидации последствий.

О том, есть ли у Шри-Ланки интерес к новым военным контактам с Россией

На сегодняшний день я пока не чувствую этой заинтересованности. Но если она будет, то, я думаю, нам будет что предложить нашим коллегам. Такие контакты не запрещены — почему бы и нет.

О том, хочет ли Шри-Ланка вступить в ШОС и БРИКС

На сегодняшний день каких-либо конкретных обращений по этому вопросу не было — и по вопросу ШОС, и по БРИКС.

Я передавал приглашение [поучаствовать], когда проходил саммит в Казани в прошлом году. На саммите в Казани от Шри-Ланки участвовала тогда первый заместитель министра иностранных дел Аруни Виджевардане. И ланкийским коллегам были разъяснены все необходимые условия, выполнение которых откроет путь для того, чтобы в какой-то форме присоединиться к этому объединению.

Но пока на сегодняшний день заинтересованности [во вступлении], официального обращения по этому поводу не было ни в ШОС, ни в БРИКС.

Также я им говорю, что для этого необходимо не только единоличное решение России, но решение всех стран-участниц и Шанхайской организации сотрудничества, и объединения БРИКС. Повторю: если будет такое обращение со стороны шри-ланкийских властей, то оно будет рассмотрено самым внимательным образом.

Я не говорю, что БРИКС им неинтересен. Во всяком случае, это суверенное право страны решать, в каких объединениях и организациях участвовать. Сегодня так ситуация, завтра она может измениться. Посмотрим.

Во всяком случае мы с уважением относимся к позиции Шри-Ланки. Они очень дорожат своим нейтралитетом, своей нейтральной позицией, своей нейтральной политикой, за что мы им благодарны, а [вступать ли в] ШОС и БРИКС — остается на их усмотрение.

О том, как Россия помогала Шри-Ланке справиться с разрушениями циклона «Дитва»

Мы приняли оперативные меры, чтобы организовать доставку гуманитарной помощи. Президент Российской Федерации одобрил нашу просьбу, правительство Российской Федерации [подключилось], и я хочу выразить особую благодарность нашим коллегам из МЧС, которые оперативно сработали.

Буквально несколько дней назад грузовым самолетом на Шри-Ланку был доставлен груз 35 тонн. Там были различные изделия (палатки, одеяла, электрогенераторы), а также большое количество продуктов питания (мука, сахар, рис, подсолнечное масло).

И всё это было с благодарностью воспринято. Когда я лично принимал участие в церемонии встречи этого самолета, там был заместитель министра обороны, министр авиации и портов Шри-Ланки, и это получило очень широкое освещение.

Кроме того, мы, сотрудники посольства, собрали денежные средства и перечислили их на счет одного из банков Шри-Ланки — в фонд помощи населению этой страны. Участие принял и Русский культурный центр, который бросил клич, и туда привезли одежду, продукты питания… Они раздавали это по различным учреждениям. Вот так мы оказывали и оказываем посильную помощь дружественному народу Шри-Ланки.

О том, были ли россияне среди пострадавших

Нет, никого из россиян среди пострадавших не было, во всяком случае, мы никакую информацию не получили.

Дело в том, что россияне обычно не посещают те районы, которые подверглись негативному воздействию этого циклона. В основном россияне находятся на юге и западе — там, где находятся основные туристические центры, и там никаких проблем не было. Продолжают прибывать самолеты с нашими туристами, три рейса «Аэрофлота» в неделю, и Red Wings летает на юг страны, и самолеты фактически забиты битком.

И это своего рода тоже помощь Шри-Ланке, потому что ее доходы во многом зависят от развития туристического бизнеса, и наши люди едут сюда, тратят деньги и тем самым обеспечивают работой тех граждан страны, которые заняты в туристической индустрии.

О том, стало ли больше туристов прилетать в Шри-Ланку

Мы занимаем третье место после туристов из Индии и Великобритании. Очень много туристов приезжает. Турпоток не уменьшается, потому что сейчас самый сезон. Сезон продолжится где-то до апреля — мая, поэтому мест в гостиницах очень мало, цены соответствующие. Этот турпоток спадет, как мы ожидаем, где-то с мая до октября.

Росту турпотока способствует и фактически безвизовый режим, потому что наши туристы могут до 30 дней находиться в стране без виз, и они этим пользуются. Точнее, они здесь оформляют бесплатные электронные визы.

Пользуясь случаем, хочу призвать всех граждан России, чтобы они строго соблюдали миграционные законы страны и не превышали свой период пребывания в Шри-Ланке. Если подходит завершение [срока пребывания], надо идти в миграционную службу и продлевать визу, чтобы потом не было ни у них проблем, ни у нас.

О том, продлевают ли сейчас в Шри-Ланке визы гражданам России

В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного военного конфликта на Украине, МВД Шри-Ланки объявил, что не будет продлевать визы бесплатный визовый режим для российских и украинских граждан, которые находятся в стране с февраля. Этот режим был введен в связи с временным прекращением полетов из Шри-Ланки как в Россию (из-за санкций возниакла угроза ареста российских самолетов), так и на Украину (из-за боевых действий там). Им предлагалось либо продлить визу за $50, либо покинуть страну.

Да, эту проблему удалось решить. Иногда гражданам продлевают визы на срок до 6 месяцев, когда можно находиться в стране, а в редких случаях — до 9 месяцев.

Главное, чтобы они не занимались нелегальным бизнесом в стране. Но они им занимаются — часто не регистрируются, [ведут бизнес] без лицензии, устраивают всякие курсы, открывают торговые точки. А они должны получать разрешение у соответствующих структур, платить налоги и соблюдать местное законодательство, чтобы их потом не обвиняли в том, что они путем недобросовестной конкуренции отбирают работу у граждан Шри-Ланки.

Потому что представители властей приходят к нам жаловаться, а мы не можем влиять на этих так называемых релокантов, потому что они с нами не контактируют, на учет в консульском отделе не становятся и вспоминают о существовании посольства только тогда, когда у них возникают проблемы.

Но наш призыв к ним: коллеги, ребята, соблюдайте законодательство как в плане сроков пребывания, так и в плане соблюдения законодательства — того, что именно здесь разрешено, что запрещено.

О том, много ли россияне нарушают ланкийское законодательство

Ну, не очень много. Наши туристы — которые именно настоящие туристы — практически не нарушают.

А вот те, которые находятся в длительных поездках, к сожалению, иногда по каким-то причинам либо забывают [о местных законах], либо относятся к этому недостаточно ответственно. И потом их переводят в депортационные лагеря, где, скажем так, не самые лучшие условия, а затем депортируют и закрывают им въезд в страну на 5 лет.

О том, доводилось ли российским дипломатам навещать россиян в депортационных лагерях

Да, и неоднократно.

Вы знаете, самое печальное, что по недосмотру родителей в этих депортационных центрах оказывались и несовершеннолетние дети. И нам приходилось напрягаться, задействовать наши контакты, чтобы облегчить их участь и ускорить процессы депортации, чтобы дети не страдали. К сожалению, это бывает периодически.

О том, что не стоит делать туристам в Шри-Ланке

Знаете, ничего особенного. Народ тут крайне дружелюбный, крайне приветливый. И к нам тоже относятся очень хорошо.

Ну, население бедное, и, сами понимаете, люди тоже бывают разные. Как и во многих туристических странах, надо быть предельно внимательным и аккуратным, в гостинице, если вы не живете в пятизведочных отелях, не оставлять ценные вещи в номерах.

А еще карточки многих наших граждан, практически большинство, тут заблокированы. Надо иметь в виду, что приходится использовать наличность или карты других стран, которые не заблокированы (скажем, стран СНГ) — это во-первых.

А во-вторых, тут надо избегать некоторых незаконных операций. Потому что когда едешь по регионам, где живет очень много россиян, иногда попадаются объявления на русском языке: «Произведем прямой обмен рублей на рупии».

Мой призыв состоит в том, что эти операции незаконны, это нелицензированные обменники. Имейте в виду: если вы будете задержаны, то потом вам придется нести ответственность. На моей памяти было несколько случаев, когда граждане России были депортированы за то, что занимались нелегальным обменом валюты.

О случае с россиянами, которые занимались незаконным сбором редких насекомых в Шри-Ланке

Да, был такой случай. Двух молодых ребят в августе прошлого года задержали и посадили в тюрьму по обвинению в нарушении природоохранного законодательства Шри-Ланки. Фамилии и имена их называть не буду по понятным причинам. Одному на тот момент было 17 лет, другому — 21 год.

Мы тут же связались с нашими знакомыми, и ребят вытащили незамедлительно из тюрьмы, потому что условия там, конечно, ужасающие. Наверное, ни в одной тюрьме условия нельзя назвать комфортными, но там — ужасающие. Ну, потом приехали родители, и они уже переехали на виллу, и началось длительное судебное разбирательство, которое продолжалось с августа прошлого года до середины сентября этого года.

Я хочу сказать, что суды здесь достаточно загружены и адвокаты тоже загружены. Родители наняли адвокатов, и была такая длительная судебная тяжба. И, естественно, мы прилагали большие усилия, чтобы понизить заоблачный штраф, который они должны были выплатить, и чтобы дело рассматривалось по возможности оперативно. Как раз об этом и Сергей Викторович Лавров говорил в июле на встрече со своим шри-ланкийским коллегой, когда они встречались в Куала-Лумпуре на полях одного из международных форумов.

Я лично по этому поводу беседовал и со спикером парламента, и с министром безопасности, и с другими руководителями страны. Но они в один голос утверждают, что судебная система Шри-Ланки независима, и они никак не могут на нее влиять. Это правда. Но мы не просили оказывать влияние на судебную систему — мы с уважением относимся к их независимости. Мы обращались лишь с просьбой ускорить процесс рассмотрения, потому что эти ребята пропустили учебный год (один в школе, а другой — в вузе). Это была единственная просьба.

И на каком-то этапе подключился генеральный прокурор Шри-Ланки, который оказал нам содействие. Кстати, на днях я его видел и еще раз поблагодарил за эту помощь и содействие. Но, к сожалению, это далеко не первый случай, когда идет речь о нарушении природоохранного законодательства страны, такие случаи были и раньше.

Я не знаю, чем они руководствовались, но думаю, что получили урок на всю жизнь. Во всяком случае тем, кто нарушает законодательство, закрыт въезд в страну на несколько лет, и это правильно.

Поэтому я еще раз хочу воспользоваться возможностью и призвать россиян, чтобы они этим не занимались, потому что любых охотников за представителями флоры и фауны вычислят, особенно в джунглях. И особенно если это лица с европейской наружностью. Ясно, что некоторые из них приезжают с определенной целью. Это касается и граждан других стран, европейцы тоже сталкивались с такими проблемами. Поэтому еще раз призываю всех строго соблюдать законы страны пребывания.

О том, что в Шри-Ланке не признают российские водительские права

Вы затронули очень важный вопрос. Во-первых, шри-ланкийцы действительно не признают наши права — здесь надо оформлять местные водительские права, [которые действуют] на территории Шри-Ланки.

Во-вторых, когда мне приходится бывать на юге, я наблюдаю, как там мчат на большой скорости [на байках]. Я не знаю, граждане это России или нет, но не исключаю, что это граждане России. Некоторые без шлема, некоторые в шлемах… И потом возникают проблемы.

При мне было несколько таких трагических случаев, когда погибали люди, погибали женщины, у которых оставались малолетние дети… Слава богу, приезжали отцы, брали опеку над своими детьми. Но это очень печально.

Знаете, здесь есть Девятиарочный мост в районе Элла, очень красивое место, там ходят поезда. И очень часто иностранцы в поисках селфи, красивой фотографии, лайков выглядывают из поезда и принимаются позировать… А потом там начинаются столбы, и можно просто удариться головой… Были уже смертельные случаи.

Ну, что я могу сказать: опять-таки легкомыслие. Не раз уже и российские граждане погибали вот так, из-за несчастного случая, и граждане иностранных государств. Поэтому надо быть предельно осторожными и желательно не высовываться из поезда, потому что это может повлечь трагические последствия.

О проблемах со смешанными браками

К сожалению, работы у нас много — например, возникают проблемы в семьях со смешанным браком.

Родители разводятся, и встает вопрос о детях — с кем останется ребенок. Мама хочет вывезти его в Россию, папа не разрешает. И по местным законам, естественно, у него преимущество. Мы тут ничего поделать не можем, даже если у ребенка есть российский паспорт.

Общаться с детьми матерям не запрещают, просто они не могут вывезти их в Россию.

При мне такие же проблемы были в Иране. Мы не можем влезать в семейную жизнь. Если закон на стороне отца, то тут ничего не поделаешь. Надо искать компромиссы, но зачастую это невозможно.

Конечно, если случаются какие-то факты насилия в семье, когда жизни наших граждан уже угрожает опасность, тогда мы, естественно, вмешиваемся. Но не всегда такие жалобы соответствуют действительности.

В основном главная проблема — вопрос о детях. На встрече с генпрокурором я как раз затрагивал этот вопрос. Недавний случай: российская гражданка развелась с мужем, теперь встал вопрос о ребенке, и, естественно, все очень сложно.

Но, конечно, очень много смешанных браков, в которых наши гражданки живут счастливо, воспитывают детей, у них в их семье любовь и согласие. А те негативные случаи, о которых я упомянул, единичны.

О том, как посольство помогало несовершеннолетним россиянам в Шри-Ланке

Был случай, когда мы даже приютили в посольстве трех несовершеннолетних детей, чей отец попал в тюрьму: старшему было 9 лет, другим 6 и 5 лет. И они жили у нас в посольстве, пока мама не приехала за ними.

Это было в феврале, прямо перед Днем дипломата. Они жили у нас в посольстве и были окружены заботой наших женщин: их и помыли, покормили, одежду им купили и потом отдали маме.

И я хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову: она оказала очень большую помощь в их репатриации на родину. Работали все вместе, и МИД, и посольство, и ее аппарат.

О том, есть ли всплеск лихорадки чикугунья в Шри-Ланке

30 августа Роспотребнадзор сообщил о втором случае завоза в Россию лихорадки чикугунья туристом, который вернулся из Шри-Ланки. До этого лихорадку обнаружили у пациента — члена той же семьи, они вместе отдыхали на курорте. «При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует. Лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых», — успокоили в ведомстве.

Что касается чикунгуньи, то обычно всплески бывают летом и в начале осени. Это очень опасная болезнь, с неприятными последствиями. Но сейчас все нормально, в настоящее время такой опасности нет.

Тем не менее люди, которые приезжают на Шри-Ланку, должны это учитывать, не пренебрегать противомоскитными мерами. Желательно даже, чтобы одежда была с длинными рукавами, ну и стоит внимательно смотреть за этими комарами и прочими гадами. Особенно надо оберегать детей, потому что последствия очень тяжелые.

И, безусловно, необходима медицинская страховка. И должна быть значительная сумма покрытия. Потому что бывали случаи, когда люди этим пренебрегали, и тут мы ничем помочь не можем.

О застрявших туристах, улетавших авиакомпанией Red Wings

Это правда.

Дело в том, что с авиакомпанией Red Wings у нас нет никаких контактов — в отличие от «Аэрофлота». Я хочу сказать, что с представителями «Аэрофлота» у нас самые тесные контакты, мы сотрудничаем, близко общаемся, даже дружим.

С Red Wings у нас никаких контактов нет, и мы только из прессы и из жалоб разгневанных граждан узнаем, что возникли проблемы. Мне трудно это комментировать. Просто, видимо, в связи с техническими неполадками самолеты не смогли вовремя прибыть за своими туристами, поэтому разгневанные граждане звонили на дежурный телефон посольства, требовали материальной, финансовой помощи. Но, во-первых, это порт Маттала, он находится далеко на юго-востоке страны, а во-вторых, у нас нет таких возможностей — этим должны заниматься туроператор и представители авиакомпании.

О том, заработают ли в Шри-Ланке карты «МИР»

Когда я только приехал в качестве посла, то предложил им рассмотреть возможность использовать карту «МИР». Я сказал: «Если вы разрешите использование этой карты «МИР» на территории вашей страны, это позволит нашим туристам не связываться с наличностью и они будут тратить здесь гораздо больше средств». Были и другие предложения, касающиеся налаживания межбанковского сотрудничества. Ничего у нас не получилось.

Как вы знаете, есть очень мало стран, где можно использовать карту «МИР», потому что страны не хотят подпадать под вторичные санкции, не хотят проблем. Поэтому не получилось со Шри-Ланкой. То есть уже, по сути, этот вопрос снят с повестки.

О том, сколько российских релокантов находятся в Шри-Ланке

Во-первых, эти релоканты не становятся на учет, они с нами никак не контактируют и кочуют из страны в страну: то на Бали, то в Таиланд. И эти люди свободные, буйные, и поэтому мы с ними не поддерживаем никаких контактов.

У нас была попытка уточнить их примерное количество, понять, сколько их находится на острове. Но власти страны оставили наш вопрос без ответа, поэтому нам об этом ничего неизвестно.

Мы можем только судить только тогда, когда они приходят на избирательный участок. Вот посмотрим, в сентябре 2026 года будут проводиться выборы в Госдуму, и у нас на территории посольства откроется единственный в островном государстве избирательный участок. Такой же участок открывался у нас здесь, в посольстве, когда были президентские выборы. Я сейчас не помню точно, сколько пришли голосовать, — наверное, наберется несколько тысяч человек.

Знаете, когда вы приезжаете на юг, особенно в такой район, как Унаватуна, — это как маленькая Россия. Там везде вывески на двух языках (на английском и на русском), предлагают в аренду лодки и так далее. Занимаются бизнесом. Насколько он законный, мне судить сложно.

О личных впечатлениях от Шри-Ланки

Да, я проехал практически по многим интересным достопримечательностям страны — и на юге был, и на востоке, и в центральной части острова. Неописуемая красота: это древняя столица Канди, Нувара-Элия, Элла — очень много всего. И на востоке страны был… Теперь мне осталось только освоить север.

Я уже вам сказал, что в январе я собираюсь поехать в северную провинцию, город Джафна, и там у меня на 5 января намечена протокольная встреча с губернатором северной провинции. И я хочу в том числе попытаться организовать там курсы русского языка.