В ночь на 24 июля Сочи подвергся налету украинских беспилотников. Атака длилась больше часа. В это время взрывы слышали жители Адлера, Центрального района Сочи, а также федеральной территории «Сириус». О том, что говорят о ночной атаке дронов местные жители и туристы, — в материале RTVI.

Около полуночи житель Сочи Максим работал около «Сириус», в Адлерском районе — развозил заказы. «Еду, значит, на своем мопеде на кольце, где нефтебаза у нас. На звук голову поднимаю, смотрю — беспилотник. И прямо на меня летит, снижается», — рассказал он RTVI.

По словам Максима, в ту же секунду он стал «очень быстро уезжать», но беспилотник «прилетел куда-то рядом». «У меня ухо не слышит, осколками ногу посекло. Я мопед оставил — и быстро ушел, перемотался. Мопед свой только часа через два-три забрал, как все утихло. Его тоже повредило», — рассказал Максим в разговоре с RTVI.

О работе ПВО в районе ФТ «Сириус» глава местной администрации Дмитрий Плишкин сообщил 24 июля в час ночи. Он призвал жителей отойти от окон и укрыться в помещениях. Позже Плишкин сообщил о попадании осколков беспилотника по нефтебазе, расположенной на территории ФТ, и отметил, что опасность атаки сохраняется.

Корреспондент RTVI Александр Павлов, который во время атаки находился в одном из отелей в «Сириусе», рассказал, что первый взрыв прогремел в районе 12 часов ночи:

«Сначала вылетела вспышка. Мы подумали, что это фейерверк. Когда оно бабахнуло, сразу стало понятно, что это не фейерверк. Мы, естественно, побежали, начали искать укрытие. Добежали до ресепшн в отдельном корпусе и просидели там в укрытии. Сидели часа полтора, где-то до двух. Все это время все гремело. Людей в убежище спустилось очень много из соседних домов. Росгвардия была везде, загоняла их».

Взрывы были слышны и в Центральном районе города. Жительница центра Сочи Виктория Витохина во время атаки дронов находилась дома с семьей. «Мы спали, а потом услышали грохот, как будто раскат грома. Было три таких взрыва. Потом мне подруга позвонила — сказала, что видела, как беспилотник сбили», — рассказала она RTVI.

По словам Виктории, в Сочи и раньше сбивали беспилотники, но «до сегодняшней ночи это было далеко, над морем». «Никаких оповещений, предложений покинуть дома не было. Сирену в нашем районе мы тоже не слышали, только утром нам от МЧС пришло уведомление, что беспилотная опасность отменена», — добавила она.

Всего дежурными средствами ПВО ночью 24 июля были уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 над Черным морем. Из-за падения обломков в Адлерском районе погибли две женщины, которые в момент атаки находились на улице, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Дочерняя компания РЖД ФПК также сообщила о гибели двух своих сотрудниц. В сообщении пресс-службы РЖД говорится, что женщины и еще три их коллеги «следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле».

В результате атаки ранения получили 11 человек, сообщили в горадминистрации. Четверым пострадавшим потребовалась госпитализация, а еще одного санавиацией доставили в Краснодар.