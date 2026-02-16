15 февраля в Мюнхене завершилась конференция по безопасности, и большинство западных СМИ пишут не о том, что обсуждали участники, но о речи госсекретаря США Марко Рубио. Год назад на той же сцене американский вице-президент Джей Ди Вэнс жестко раскритиковал европейских политиков, обозначив раскол между Европой и Америкой. Подробнее о том, что происходило в баварской столице на этот раз, — в подборке RTVI.

Guardian:

Мюнхенская конференция по безопасности на протяжении десятилетий была площадкой для освещения важных событий. В последние годы она стала местом для знаковых выступлений, которые переопределяют облик мировой политики.

По мере того, как утихает ажиотаж вокруг мероприятия этого года, возникают следующие вопросы: проснется ли Европа, осознав перемены в мире? Смогут ли США и Европа сохранить единство? По-прежнему ли [президент США Дональд] Трамп хочет заполучить Гренландию? Приближается ли мир на Украине?

Выступая на сцене, госсекретарь США Марко Рубио занял более примирительную позицию, чем [вице-президент Джей Ди] Вэнс в 2025 году. Подчеркивая намерение США при Трампе построить новый мировой порядок, Рубио сказал: «Мы готовы, если потребуется, сделать это в одиночку, [но] мы предпочитаем и надеемся сделать это вместе с вами, нашими друзьями здесь, в Европе».

Bloomberg:

Европейская аудитория, слушавшая выступление госсекретаря Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, коллективно вздохнула с облегчением. Если действительно была такая реакция, то это была ошибка. После презрительного выговора, который Джей Ди Вэнс произнес с той же трибуны год назад, планка была низкой, и Рубио, безусловно, ее перешагнул.

Выступление Рубио было гораздо мягче, чем у Вэнса, но суть его слов мало чем отличалась. Европа по-прежнему воспринимается как место слабости и неудач. Вместо того чтобы отрицать значимость Старого Света, Рубио призвал его присоединиться к культурной революции Трампа, перестраивая альянс по образу и подобию MAGA. Он проигнорировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами в так называемом берлинском формате для обсуждения прекращения ***** [военного конфликта].

Нарочитая вежливость Рубио никого не должна успокаивать. С момента начала второго срока Трампа подход США ничем не изменился. Позитивный момент спустя год после возвращения Трампа заключается в том, что европейцы больше не отрицают своего затруднительного положения в мире, который превратился в мир «разрушительной» политики, где США играют наиболее активную роль. По крайней мере, они обсуждают, как разработать собственный ядерный потенциал сдерживания, даже если четкого пути к его созданию нет.

Reuters:

Госсекретарь Марко Рубио в своем послании о единстве назвал Соединенные Штаты «ребенком Европы». Это одновременно вселило некоторую уверенность и вызвало очередную критику в адрес союзников после года потрясений в трансатлантических отношениях. Он выступал на Мюнхенском конференции, где едущие европейские державы пытались продемонстрировать свою независимость и силу, одновременно стремясь сохранить давний альянс с США при Трампе.

Речь принесла некое облегчение европейским странам, которые опасаются оказаться в затруднительном положении по любому вопросу, от ***** [военного конфликта] на Украине до международных торговых потрясений в быстро меняющемся глобальном порядке. Однако в ней отсутствовали конкретные обязательства, а Россия вообще не упоминалась.

The New York Times:

Дипломатичный тон, заданный Рубио, вызвал волну облегчения в главном конференц-зале. Госсекретарь США прибыл в Мюнхен с целью заверить европейские страны в том, что администрация Трампа не намерена усугублять раскол, возникший в отношениях за последний год.

Он отметил, что американо-европейский альянс не может позволить себе быть парализованным «чувством безнадежности и самоуспокоенности» и обездвиженным страхом перед изменением климата и новыми технологиями. Рубио также подчеркнул необходимость увеличения расходов европейских стран на оборону, и эта идея за последний год стала высказываться и европейскими лидерами.

После выступления председатель конференции по безопасности Вольфганг Ишингер спросил госсекретаря США, слышал ли он коллективный «вздох облегчения» присутствующих в зале.

BBC:

В Мюнхене приезда Рубио ожидали со смешанными ощущениями — облегчением, что в этом году речь будет произносить именно он, а не Джей Ди Вэнс, и тревогой неизвестности, какие именно месседжи американский дипломат привезет европейцам.

Речь Рубио ожидаемо стала центральным событием конференции. И хотя он повторил некоторые тезисы, которые в прошлом году озвучил Вэнс, Рубио доносил их в уважительной манере и постоянно ссылался на связь между Америкой и Европой. Этого было достаточно, чтобы кардинально изменить тональность конференции и вернуть улыбки на лица топовых европейских чиновников.

Поэтому, когда он заявил, что США под руководством Трампа может строить лучшее будущее и самостоятельно, но стремятся это делать с европейцами — ее «дорогими союзниками и древнейшими друзьями», но Европа при этом должна быть способна защитить себя, — зал ответил аплодисментами. И выдохнул с облегчением. Катастрофы не произошло.

Америка остается с Европой — так показалось многим в зале. Но далеко не всем. Во-первых, в своей речи Рубио ни разу не упомянул Россию. Во-вторых, аппетиты Дональда Трампа по отношению к Гренландии никуда не делись.