День траура в память о жертвах массового убийства в Праге. Фото дня

23 декабря 2023 года, Прага, Чехия. Панихида по жертвам стрельбы на философском факультете Карлова университета проходит в соборе Святого Вита, Вацлава и Войтеха в Праге. Сегодня, 23 декабря, в стране объявлен траур в память о 13 студентах и преподавателях пражского вуза, застреленных 24-летним Давидом Козаком два дня назад.

Полиция сообщила, что все погибшие опознаны, но называть их имена отказалась. Чешские СМИ пишут, что погибли завкафедрой музыковедения Ленка Главкова, первокурсница отделения чешского языка Люси Спиндлерова и 50-летний преподаватель шведской и финской литературы Ян Дласка.

Карлов университет в день траура отменил все лекции и мероприятия. Люди несут цветы и зажигают свечи в память о погибших у импровизированного мемориала, организованного университетским кризисным штабом. Полиция продолжает устанавливать мотивы, которыми руководствовался стрелок — 24-летний студент философского факультета Давид Козак.