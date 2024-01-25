Оглашение приговора Игорю Стрелкову. Фото дня

25 января, Москва, Россия. Мосгорсуд огласил приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), признав его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности, — четыре года колонии общего режима. Вину подсудимый не признал, его адвокат Александр Молохов анонсировал подачу апелляции. Жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская назвала супруга героем, а выдвинутые в его адрес обвинения — абсолютно абсурдными.

Сторонники Стрелкова пришли к зданию Мосгорсуда в знак поддержки. После вынесения приговора, когда жена и адвокат подсудимого вышли на улицу и дали комментарии журналистам, полиция задержала трех человек с плакатами.