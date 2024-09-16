Победа Hulu над Netflix: как прошла церемония «Эмми»

В ночь на 16 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Как прошла церемония и кто получил призы — в фотогалерее RTVI.

Сериал «Сёгун» производства телеканала FX и стриминга Hulu забрал сразу 18 наград «Эмми». В то же время создатели драмеди «Медведь», также показанного на FX и Hulu, унесли 11 статуэток. Отметили на премии и хит Netflix 2024 года — мини-сериал «Олененок», однако «Задача трех тел» от авторов «Игры престолов» не оправдала ожиданий стриминга. Несмотря на высокие зрительские рейтинги фантастический проект Amazon Prime «Фоллаут» по одноименной игре в гонке за статуэтками также оказался позади, оставшись вовсе без призов в основных номинациях.