Победа Hulu над Netflix: как прошла церемония «Эмми»
В ночь на 16 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Как прошла церемония и кто получил призы — в фотогалерее RTVI.
Сериал «Сёгун» производства телеканала FX и стриминга Hulu забрал сразу 18 наград «Эмми». В то же время создатели драмеди «Медведь», также показанного на FX и Hulu, унесли 11 статуэток. Отметили на премии и хит Netflix 2024 года — мини-сериал «Олененок», однако «Задача трех тел» от авторов «Игры престолов» не оправдала ожиданий стриминга. Несмотря на высокие зрительские рейтинги фантастический проект Amazon Prime «Фоллаут» по одноименной игре в гонке за статуэтками также оказался позади, оставшись вовсе без призов в основных номинациях.
Актриса Давайн Джой Рэндольф, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале» за роль в сериале «Убийства в одном здании» Carolinee Brehman / EPA / TASS
Carolinee Brehman / EPA / TASS
Рон Ховард (слева) и Генри Уинклер (справа) на сцене во время 76-й ежегодной церемонии вручения премии «Эмми» Carolinee Brehman / EPA / TASS
Актеры и съемочная группа шоу «Олененок», празднующие получение награды в номинации «Выдающийся мини-сериал или антология» Carolinee Brehman / EPA / TASS
Актриса Джессика Ганнинг, получившая награду в номинации «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме» за роль в сериале «Олененок» и актер Ричард Гэдд, получивший награду в номинации «Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме» за роль в сериале «Олененок» Allison Dinner / EPA / TASS
Актер Ламорн Моррис, получивший награду в номинации «Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме» за роль в сериале «Фарго» Allison Dinner / EPA / TASS
Актеры Мартин Шин, Дьюли Хилл, Эллисон Дженни, Джанель Молони и Ричард Шифф (слева направо) объявляют победителя в номинации «Лучший драматический сериал» Carolinee Brehman / EPA / TASS
Актеры Джанель Молони, Дуле Хилл, Мартин Шин, Элисон Дженни и Ричард Шифф на сцене во время 76-й ежегодной церемонии вручения премии «Эмми» Carolinee Brehman / EPA / TASS
Актеры и съемочная группа сериала «Медведь» реагируют на победу в номинации «Лучший комедийный сериал» Allison Dinner / EPA / TASS
Актриса Анна Саваи, получившая награду в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» за роль в сериале «Сёгун» Carolinee Brehman / EPA / TASS
Carolinee Brehman / EPA / TASS
Хироюки Санада, получивший награду за главную роль в драматическом сериале «Сёгун» Rommel Demano / Invision / AP
Конан О’Брайен на приеме HBO и Max после 76-й церемонии вручения премии «Эмми» Richard Shotwell / Invision / AP