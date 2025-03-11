Последствия атаки беспилотников в Москве и Московской области. Фото дня
11 марта 2025 года, Москва и Московская область, Россия. В ночь на 11 марта средства ПВО сбили и уничтожили 337 дронов над российскими регионами, из них 91 — над Московской областью. Атака стала самой массированной за 2025 год. В результате ударов БПЛА по Московской области три человека погибли, не менее 18 пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА на столицу. По его словам, на подлете к городу было сбито 74 аппаратов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).
Поражающие элементы, найденные после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), Деревня Сапроново, Московская область Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Деревня Сапроново, Московская область AP
Деревня Сапроново, Московская область AP
Уничтоженные автомобили в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), Домодедово, Московская область Валерий Шарифулин / ТАСС
Сотрудник полиции возле жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА, Раменское, Московская область Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Повреждения в многоквартирном доме в в результате попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА), Москва, ул. Домодедовская Валерия Калугина / ТАСС
Поврежденное здание, Москва, ул. Домодедовская Денис Воронин / Агентство «Москва»
Повреждения в многоквартирном доме, Москва, ул. Домодедовская Денис Воронин / Агентство «Москва»
Автомобиль МЧС России возле жилого дома на Домодедовской улице, Москва Валерия Калугина / ТАСС