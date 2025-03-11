Последствия атаки беспилотников в Москве и Московской области. Фото дня

11 марта 2025 года, Москва и Московская область, Россия. В ночь на 11 марта средства ПВО сбили и уничтожили 337 дронов над российскими регионами, из них 91 — над Московской областью. Атака стала самой массированной за 2025 год. В результате ударов БПЛА по Московской области три человека погибли, не менее 18 пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА на столицу. По его словам, на подлете к городу было сбито 74 аппаратов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).