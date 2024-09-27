Самые запоминающиеся роли Мэгги Смит. Фотогалерея

В Великобритании на 90-м году жизни умерла британская и американская актриса Маргарет (Мэгги) Смит. Впервые она вышла на сцену в 1953 году в возрасте 18 лет, а спустя три года снялась в крошечном эпизоде в фильме «Ребенок в доме». После она играла в картинах «Очень важные персоны» (1963), «Пожиратель тыкв» (1964), «Отелло» (1965).

В 1970 году Смит получила свой первый «Оскар», а также свою первую премию BAFTA — как лучшая актриса — за главную роль в драме «Расцвет мисс Джин Броди», снятой по одноименному роману Мюриэл Сары Спарк. Однако, по-настоящему мировую славу она обрела лишь в 2001 году, исполнив роль заместителя директора школы чародейства Хогвартс Минервы Макгонагалл в киновселенной о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Самые запоминающиеся роли актрисы, которая за свою кинокарьеру завоевала семь премий BAFTA (четыре награды за лучшую главную роль, одну — за лучшую роль второго плана и две — в качестве специальной премии), два «Оскара» и три премии «Эмми», — в галерее RTVI.