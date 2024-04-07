Семьи израильских заложников ХАМАС напомнили, что они в плену уже полгода. Фото дня

Тель-Авив, Израиль, 7 апреля 2024 года. Родственники захваченных в Израиле заложников, которых радикальная группировка ХАМАС удерживает в секторе Газа, потребовали их освобождения. Прошло ровно полгода с момента нападения на израильскую территорию, совершенного боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль начал военные действия на палестинской территории, объявив о намерении уничтожить радикальную группировку, но сегодня власти страны объявили, что в секторе Газа остается лишь одна бригада ЦАХАЛ.

В стране регулярно проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, как считают семьи заложников, не предпринимает должных усилий по освобождению их близких. Глава израильского правительства, в свою очередь, обвинил Запад в потере исторической памяти из-за критики, вызванной большим количеством жертв среди мирного населения сектора Газа.