Десятки тысяч граждан Израиля вышли на улицы с требованием, чтобы премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху покинул свой пост. Израильский адвокат Алексей Коваленко рассказал RTVI, чего хотят протестующие, кто может сменить Нетаньяху и к чему могут привести дальнейшие протесты.

«Буквально недавно ситуация с призывом дошла до того, что верховный суд дал указание, что правительство должно с первого апреля призыва в армию всех одинаково — как религиозных граждан, так и светское население.

Это влечет за собой огромные изменения, потому что армия не настолько готова к тому, чтобы принять такое количество ортодоксальных молодых людей, которые к тому же не хотят призываться — одно из направлений протеста связано с этим.

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы. Вчера они были у здания парламента. Разбили палаточный лагерь и собираются приходить туда каждый день в течение недели. Недовольны они тем, что правительство ничего не делает для освобождения заложников.

Часть их родственников требует срочного проведения военной операции по их освобождению, а другие — мирного соглашения, которое повлечет за собой освобождение заложников. То есть — даже семьи между собой не могут договориться.

Все требуют от Нетаньяху конкретных действий. Одна сторона обвиняет его в том, что переговоры не продвигаются, и в том, что военная операция не дает того, что он обещал, а именно — вернуть заложников и уничтожить ХАМАС.

Вообще, правительство атакуют со всех сторон. Даже ортодоксальные партии, которые являются частью коалиции, недовольны тем, что правительство не смогло провести закон о призыве и дать освобождение религиозным ортодоксальным евреям. Даже их избиратели недовольны сегодня действиями правительства. И вчера уже в ортодоксальных районах начались демонстрации и протесты тех, кто не собирается и не хочет служить в армии.

Оппозиция на данный момент присоединяется к протестующим и требует срочной отставки премьер-министра для того, чтобы провести выборы. Премьер-министр, в свою очередь, заявляет, что если будут выборы проведены сейчас, то на восемь месяцев, как минимум, государство будет заморожено. Как можно вести войну в тот момент, когда люди ждут смену правительства?

Все больше и больше людей выходит на улицы. Часть оппозиции присоединилась к ним просто для того, чтобы сбросить правительство. К чему это приведет — никто не знает. Если бы не было военных действий, то на улицах вчера были бы сотни тысяч, а не десятки.

Лучше всего было бы, если бы правительство смогло довести военные действия до завершения. Постоянно ведутся споры даже внутри правительства о том, как ведутся боевые действия, и чего ожидает народ и само правительство.

Если выборы будут сегодня, то (глава военного кабинета коалиционного правительства) Бени Ганц выиграл бы их, если бы вышел из правительства и присоединился к оппозиции.

С одной стороны — он выступает за то, чтобы условия призыва в армию были для всех равны, но в этом случае возникает вопрос — что нам делать с арабской частью населения, так как они тогда тоже должны служить. Это то, о чем вчера начали говорить ортодоксальные евреи — почему вы не призываете в армию арабское население?

Сейчас вопрос с общим призывом начнет будет создавать накаленную атмосферу со всех сторон. Чем больше ортодоксальные иудеи будут недовольны, тем больше будет демонстраций, а эти демонстрации перерастут из обычных в такие, которые несут за собой агрессию. Возникают постоянно конфликты с полицейскими, вчера было только начало».