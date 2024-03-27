Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что выйдет из коалиционного правительства, если будет принят законопроект премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, освобождающий от призыва в армию ультраортодоксальных иудеев, сообщает The Times of Israel. Израильский адвокат Алексей Коваленко в разговоре с RTVI оценил перспективы нового закона.

Для ультраортодоксальных иудеев в Израиле с 1948 года было предусмотрено право на освобождение от службы в армии. Претендовать на него могут учащиеся религиозных школ. Соответствующий закон о призыве рассматривался как временная мера. В 2017 году Верховный суд страны отменил закон, освобождающий студентов семинарий от обязательной службы, так как счел его нарушающим равенство других граждан. В соответствии с инициативой Нетаньяху предельный возраст призыва для ультраортодоксальных иудеев должен быть увеличен до 35 лет, а мужчины-ортодоксы, которые не поступили на службу в армии — освобождены от уголовного преследования. В документе также оговаривается создание специальных батальонов и должностей в службах экстренной помощи.

«Когда Бени Ганц входил в коалицию, в правительство национального единства во время войны, он поставил в качестве одного из условий, что не будет никаких существенных изменений в законодательстве и любые изменения будут обсуждаться», — пояснил Коваленко.

Выход Ганца из коалиционного правительства приведет к тому, что Нетаньяху потеряет необходимое большинство голосов, а правительство Израиля окажется на грани развала. В то же время вооруженные силы страны в настоящий момент не готовы принять на службу всю ортодоксальную молодежь в случае принятия закона, отметил адвокат.

«В этом случае страну ждут выборы. В этом и вся загвоздка конфликта. С одной стороны — Израиль сейчас, в период военных действий, не очень готов к выборам. Поэтому необходимо искать компромисс, не доводя до выборов», — добавил Коваленко.

Верховный суд Израиля потребовал от правительства представить к 27 марта пояснения, касающиеся устранения противоречий между новым законопроектом и принципом равенства. По мнению Коваленко, правительство попросит у суда отсрочку для того, чтобы достигнуть консенсуса в ходе переговорного процесса.

«На данный момент необходимое минимальное большинство у Нетаньяху есть, а сам закон удовлетворяет требованию ортодоксальных партий. В то же время, даже если этот закон будет принят вопреки общему мнению населения, правительства и всех остальных партий, то верховный суд его может точно так же отменить или выставить новые требования, как это было в прошлом», — сказал адвокат.