Верховный суд Израиля 2 января признал неконституционным закон о судебной реформе. Одновременно он дал возможность отправить в отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Была отменена поправка, которая гласила, что главу правительства можно уволить только по причине нездоровья и умственной отсталости. Премьером Нетаньяху сейчас хочет видеть только 15% населения Израиля. Могут ли его снять с должности раньше срока? Как политический кризис отразится на войне и на всей ситуации на Ближнем Востоке? RTVI поговорил с израильским адвокатом Алексеем Коваленко, председателем комиссии по связям со странами постсоветского пространства и председатель комиссии по иммиграционному праву при Палате адвокатов в Израиле.

Почему судебную реформу признали неконституционной

Это не совсем судебная реформа. Это одна из поправок к закону, основному закону о правительстве, и второй закон — это принцип разумности, который хотели сначала отменить из-за того, что политики могли принимать любые законопроекты, и Верховный суд не мог вмешиваться.

Но Верховный суд отменил эту поправку, посчитав ее неконституционной, и тем самым оставив все как есть. Теперь, как и было в прошлом, Верховный суд сможет вмешиваться, если закон будет неконституционным, будет нарушать демократические принципы.

Ждать ли отставки правительства в ближайшее время

Сложный вопрос. В любом случае, в ближайшее время точно нет. Пока идет война, никакой отставки не будет. Потому что для начала нужно вернуть заложников, достичь поставленных тех целей, а именно — сделать так, чтобы сектор Газа представлял безопасность для граждан. А уже после этого каждый будет давать ответ перед государством, населением за то, что было сделано.

То, что происходит на данный момент, это качели внутри правительства. И даже некоторые министры, депутаты правящей партии «Ликуд» уже метят себя на место премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Подозреваю, что следующим этапом теперь Верховный суд сможет признать его недееспособным. То есть, неспособным осуществлять деятельность как премьер-министр. Верховный суд может в принципе его отстранить. И тогда точно будут выборы, у партии «Ликуд» будет выбор — кто станет во главе этой партии для того, чтобы не разваливать правительство, и чтобы новые выборы и новые расходы на выборы, не были таким грузом на Израиль, как война, на которую было потрачено уже более $58 млрд.

Когда Нетаньяху может уйти в отставку

Только после окончания войны, когда уже и население проснется и выйдет на улицы, скорее всего. И уже будут тогда и голоса внутри правительства, внутри парламента, которые будут озвучены. Но до окончания военных действий народ Израиля един, поэтому в первую очередь нужно победить в войне.

Ожидаются ли аппаратные изменения до окончания войны (после того, как суд вынесет решение по Нетаньяху)

Мы не знаем, когда он вынесет это решение. Коалиционное соглашение предусматривает ротацию, и это происходит сейчас в правительстве, несмотря на то что Биньямин Ганц* вошел в правительство во время войны, хотя одним из соглашений как раз то, что не будет никаких перестановок. Но мы надеемся, что особых перестановок не будет до окончания военных действий. А когда уже все закончится, тогда будет намного веселее в израильской политике.

Как отразится политический кризис на войне

Политического кризиса как такового сейчас нет, потому что все партии, которые были в оппозиции, вступили в коалицию только до окончания военных действий. На данный момент никто не выступает за отставку премьер-министра, кроме, понятно, семей, чьи дети находятся в заложниках, или люди, которые и до этого выступали против судебной реформы и вообще против Биньямина Нетаньяху. Но это не массовые протесты. Тысячи человек вышли в прошлую субботу, но это не так, как бывало, когда по полмиллиона человек выходили на улицы. Поэтому все понимают прекрасно, что сейчас раскол внутри общества — это еще один повод радоваться всем врагам Израиля. Поэтому единственное, что остается делать: единством — побеждать.

*Биньямин Ганц — министр без портфеля, генерал-лейтенант Армии обороны Израиля в запасе. Основатель и лидер партии «Хосен ле-Исраэл». После выборов в кнессет в марте 2020 года, Ганц вступил в переговоры с партией «Ликуд». В результате совместной работы было принято о решение о создании правительства национального единства сроком на три года. Первые полтора года пост председателя правительства должен был занимать Нетаньяху, в то время как Ганц исполнял бы обязанности его заместителя. Планировалось, что по окончании этого срока этого Ганц перейдет на позицию главы кабинета министров. После самороспуска кнессета из-за истечения сроков утверждения годового бюджета, Нетаньяху сохранил за собой позицию премьер-министра до выборов в марте 2021 года. Такие действия Нетаньяху вызвали возмущение Ганца, чья партия вошла в правительственную коалицию (Ганц занял пост министра обороны). По результатам внеочередных парламентских выборов в ноябре 2022 года Ганц покинул пост главы министерства обороны и заместителя премьер-министра. После начала операции «Железные мечи» в ответ на атаку боевиков ХАМАС, Нетаньяху объявил о формировании чрезвычайного правительства национального единства с узким военным кабинетом, куда Ганц вошел в качестве министра без портфеля.