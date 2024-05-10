Спасательная операция на Мойке после падения в нее пассажирского автобуса. Фото дня

Россия, Санкт-Петербург, 10 мая. Спасательная операция на реке Мойке, в которую днем в пятницу упал пассажирский автобус компании «Такси». По предварительной информации водителю транспортного средства стало плохо за рулем, из-за чего он выехал на встречную полосу, снес несколько ограждений, зацепил две машины, и, сделав крюк, слетел с моста в воду. В результате ДТП, по последним данным, погибли три человека, шесть госпитализированы. В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что фирму-владельца затонувшего автобуса за последние 2,5 года штрафовали 23 раза за «осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий лицензии».