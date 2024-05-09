Визуал
09.05.2024 / 12:47

Тучи, снег и триколор: как прошел парад Победы на Красной площади

Тучи, снег и триколор: как прошел парад Победы на Красной площади
Alexander Zemlianichenko / AP

Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся парад в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали 9 тысяч человек и 75 единиц техники. Как это выглядело — в фоторепортаже RTVI.

Владимир Смирнов / ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада Победы на Красной площади
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Пешая колонна состояла из 30 парадных расчетов по видам и родам войск, представителей суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, сотрудников МЧС, ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества. Отдельным парадным расчетом по площади прошли участники военной операции на Украине.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом парада Победы
Кристина Кормилицына / МИА «Россия сегодня»

Министр обороны Сергей Шойгу принимает парад Победы на специальном кабриолете Aurus
Кристина Кормилицына / МИА «Россия сегодня»

Владимир Путин с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало (слева) и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном (справа)
Maksim Shipenkov / EPA / ТАСС

По сравнению с предыдущими годами состав иностранных лидеров, присутствовавших на параде Победы в Москве, претерпел изменения. Приглашения получили только представители дружественных стран, уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова. В итоге парад вместе с Владимиром Путиным смотрели девять его зарубежных коллег.

Владимир Смирнов / ТАСС

Владимир Гердо / ТАСС

В колонне военной техники находились стратегические мобильные ракетные комплексы «Ярс», пусковые установки системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр-М» и «ВПК Урал», бронетранспортеры БТР-82А, включая перспективный колесный БТР на платформе «Бумеранг».

Владимир Гердо / ТАСС

Alexander Zemlianichenko / AP

Alexander Zemlianichenko / AP

Владимир Гердо / ТАСС

Владимир Гердо / ТАСС

Владимир Гердо / ТАСС

Alexander Zemlianichenko / AP

Alexander Zemlianichenko / AP

Владимир Путин пожимает руки участникам парада Победы
Михаил Терещенко / ТАСС

В своей торжественной речи с трибуны парада Победы президент России пообещал сделать все, чтобы не допустить глобального столкновения, не позволяя при этом угрожать стране.

В завершение парада над Красной площадью пролетели девять Су-30СМ и МиГ-29 под управлением летчиков пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». Небо за самолетами окрасилось в цвета российского триколора
Сергей Савостьянов / ТАСС