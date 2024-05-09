Тучи, снег и триколор: как прошел парад Победы на Красной площади

Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся парад в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали 9 тысяч человек и 75 единиц техники. Как это выглядело — в фоторепортаже RTVI.

Пешая колонна состояла из 30 парадных расчетов по видам и родам войск, представителей суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, сотрудников МЧС, ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества. Отдельным парадным расчетом по площади прошли участники военной операции на Украине.

По сравнению с предыдущими годами состав иностранных лидеров, присутствовавших на параде Победы в Москве, претерпел изменения. Приглашения получили только представители дружественных стран, уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова. В итоге парад вместе с Владимиром Путиным смотрели девять его зарубежных коллег.

В колонне военной техники находились стратегические мобильные ракетные комплексы «Ярс», пусковые установки системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр-М» и «ВПК Урал», бронетранспортеры БТР-82А, включая перспективный колесный БТР на платформе «Бумеранг».

Alexander Zemlianichenko / AP

В своей торжественной речи с трибуны парада Победы президент России пообещал сделать все, чтобы не допустить глобального столкновения, не позволяя при этом угрожать стране.