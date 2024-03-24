В Москве простились с Василием Уткиным: кто посетил траурную церемонию

В Москве простились с футбольным комментатором Василием Уткиным, который умер 19 марта на 53-м году жизни. На церемонию прощания в Центральной клинической больнице (ЦКБ) при президенте России пришли коллеги журналиста, футбольные деятели, звезды эстрады и кино, а также поклонники. Как Василия Уткина провожали в последний путь — в фотогалерее RTVI.
Церемонию прощания с Уткиным в числе прочих посетили:
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- спортивные комментаторы Денис Казанский, Тимур Журавель, Михаил Моссаковский, Константин Генич, Александр Елагин, Дмитрий Шнякин, Нобель Арустамян,
- лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев,
- актер, участник «Квартета И» Ростислав Хаит,
- телеведущий, продюсер Александр Олейников,
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- рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин),
- журналисты Сергей Бунтман и Алексей Венедиктов*.
*внесен Минюстом России в реестр иноагентов