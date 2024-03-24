В Москве простились с Василием Уткиным: кто посетил траурную церемонию

В Москве простились с футбольным комментатором Василием Уткиным, который умер 19 марта на 53-м году жизни. На церемонию прощания в Центральной клинической больнице (ЦКБ) при президенте России пришли коллеги журналиста, футбольные деятели, звезды эстрады и кино, а также поклонники. Как Василия Уткина провожали в последний путь — в фотогалерее RTVI.

Церемонию прощания с Уткиным в числе прочих посетили:

спортивные комментаторы Денис Казанский, Тимур Журавель, Михаил Моссаковский, Константин Генич, Александр Елагин, Дмитрий Шнякин, Нобель Арустамян, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, актер, участник «Квартета И» Ростислав Хаит, телеведущий, продюсер Александр Олейников,



рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин), журналисты Сергей Бунтман и Алексей Венедиктов*.







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