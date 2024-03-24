Визуал
24.03.2024 / 13:04

В Москве простились с Василием Уткиным: кто посетил траурную церемонию

В Москве простились с Василием Уткиным: кто посетил траурную церемонию
Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве простились с футбольным комментатором Василием Уткиным, который умер 19 марта на 53-м году жизни. На церемонию прощания в Центральной клинической больнице (ЦКБ) при президенте России пришли коллеги журналиста, футбольные деятели, звезды эстрады и кино, а также поклонники. Как Василия Уткина провожали в последний путь — в фотогалерее RTVI.

Церемонию прощания с Уткиным в числе прочих посетили:

    • спортивные комментаторы Денис Казанский, Тимур Журавель, Михаил Моссаковский, Константин Генич, Александр Елагин, Дмитрий Шнякин, Нобель Арустамян,
    • лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев,
    • актер, участник «Квартета И» Ростислав Хаит,
    • телеведущий, продюсер Александр Олейников,
    • рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин),
    • журналисты Сергей Бунтман и Алексей Венедиктов*.

«Российский футбол поразило чувство одиночества». Кем был Василий Уткин

Игорь Иванко / Коммерсантъ

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Александр Авилов / Агентство «Москва»

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов