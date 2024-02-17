Вид на Авдеевский коксохимический завод. Фото дня

ДНР, Авдеевка, 17 февраля 2024 года. Вид на Авдеевский коксохимический завод, расположенный на севере Авдеевки, за которую с октября 2023 года шли ожесточенные бои. В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из города «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих». Вскоре журналисты и военкоры сообщили, что ВСУ покинули коксохимический завод.

Кадры, снятые бойцами 3-й штурмовой бригады ВСУ. Внутри завода военные укрываются от обстрелов, а медики оказывают помощь раненым.