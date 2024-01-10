«Внутренний вооруженный конфликт» в Эквадоре. Фото дня

Эквадор, Гуаякиль, 10 января. Полицейские показывают прессе 13 арестованных мужчин, которые 9 января ворвались в здание телеканала TC Televisión и взяли в заложники журналистов, работавших в прямом эфире. Нападавшим будут предъявлены обвинения в терроризме.

Борьба властей Эквадора с ОПГ и наркокартелями, контролирующими часть территорий, ведется не первый год. Ситуация в стране резко обострилась 7 января после побега из тюрьмы лидера преступной банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито, которого приговорили к 34 годам лишения свободы, а также из-за вспыхнувших в нескольких пенитенциарных учреждениях бунтов, в результате которых были захвачены около 150 сотрудников тюрем.

С 8 января в большинстве городов республики идут столкновения с полицией, погибли не менее десяти человек. Властям пришлось сначала ввести режим ЧС и комендантский час, а позднее объявить режим внутреннего вооруженного конфликта. Армия страны мобилизована и патрулирует улицы.