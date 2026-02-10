Китай долго был для россиян направлением «на потом» — сложная логистика, визы, языковой барьер. В 2026-м все изменилось: безвиз, прямые рейсы, понятная инфраструктура сделали поездки доступнее. Кроме того, страна сочетает масштаб и технологии: от Шанхая и Чунцина до Пекина, Гонконга и Хайнаня. Lifestyle-обозреватель Павлос Позидис рассказывает, что стоит знать перед поездкой в Китай и на какие направления стоит обратить внимание.

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для россиян действует безвизовый режим на срок до 30 дней. Для въезда нужен загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев. Если вы останавливаетесь в отеле, регистрацию по месту пребывания оформляет гостиница. Гонконг живет по собственным правилам, и для граждан России там действует безвизовый режим до 14 дней.

Прямые рейсы из России выполняются в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду и Санью, перелет из Москвы занимает около восьми часов. Между городами удобно перемещаться на скоростных поездах, которые развивают до 300 км/ч, а в Шанхае из аэропорта ходит маглев (поезд на магнитной подушке) со скоростью более 400 км/ч. Внутри мегаполисов проще всего пользоваться метро или такси.

Китай практически полностью перешел на мобильные платежи. Основные сервисы — WeChat Pay и Alipay, их лучше установить заранее. При оплате через приложения у российских пользователей могут возникнуть трудности, поэтому рекомендуется разменять наличные на местную валюту. В Гонконге с оплатой проще: карты работают свободно и инфраструктура более привычна для европейского туриста. Кроме того, стоит помнить, что в материковом Китае не работают многие российские и международные онлайн-сервисы и сайты.

Шанхай

Шанхай сегодня — главный коммерческий и модный центр материкового Китая и один из самых больших городов мира. Масштаб здесь ощущается не только в географии, но и в экономике: город остается одним из ключевых рынков люкса в Азии.

Здесь сосредоточены флагманы крупнейших модных домов, торговые комплексы и активная сцена локальных дизайнеров. Plaza 66 и IFC Mall — точки притяжения для премиального шопинга, а районы Цзинань и Синьтяньди становятся площадкой для концепт-сторов и гастрономических проектов. Помимо шопинга, в Шанхае активно развита культурная повестка: здесь работают крупные музеи современного искусства, проходят международные выставки и показы, а набережная Бунд и смотровые площадки небоскребов остаются одними из самых узнаваемых городских маршрутов.

Климат в Шанхае субтропический: лето жаркое и влажное, а зима мягкая, без сильных морозов, но с высокой влажностью. Лучшее время для поездки — весна и осень, когда комфортно гулять и город раскрывается без экстремальной жары.

Всего в часе езды на скоростном поезде находится Сучжоу, один из самых изящных исторических городов восточного Китая. Его классические сады внесены в список ЮНЕСКО, а система каналов и традиционная архитектура создают совершенно другой ритм после мегаполисной динамики Шанхая. Это удобная однодневная поездка, если хочется добавить в маршрут более камерную атмосферу.

Пекин

Пекин — главный город для знакомства с историческим Китаем. В центре находится Запретный город, крупнейший дворцовый комплекс в мире, где жили китайские императоры. Рядом расположен Храм Неба, где проводились государственные ритуалы, и Летний дворец с парком и озером, который служил загородной резиденцией правящей семьи.

В окрестностях города находится участок Великой китайской стены. Это монументальное сооружение, давно ставшее главным символом страны, привлекает туристов со всего мира возможностью прикоснуться к истории.

Пекин известен и своей гастрономией. Именно здесь готовят знаменитую пекинскую утку — блюдо с многовековой историей, которое подают с тонкими блинами (в Азии их называют «мандаринские лепешки»), соусом и хрустящей карамелизированной утиной кожей. Для многих туристов ужин с уткой становится таким же обязательным пунктом маршрута, как посещение дворцовых комплексов.

Современный Пекин тоже активен. Район Sanlitun стал центром шопинга и городской жизни, а 798 Art District превратился в кластер галерей и выставочных пространств. Город сочетает обязательные исторические маршруты с удобной современной инфраструктурой.

Чунцин

Чунцин — один из крупнейших городов мира по численности населения, более 30 миллионов человек в пределах муниципалитета. Его часто называют самым «киберпанковым» мегаполисом планеты. Многоуровневая застройка, мосты, развязки, метро, проходящее через жилые здания, неоновые панорамы на небоскребах и плотная городская среда делают его визуально городом будущего.

В Чунцине важно просто смотреть по сторонам. Город стоит на холмах, поэтому улицы идут в несколько уровней, дома буквально встроены в скалы, а метро проходит сквозь жилое здание — это та самая станция Liziba, которую все снимают. Вечером включается неоновая подсветка мостов и башен, и панорама начинает выглядеть как сцена из научной фантастики.

Обязательно стоит зайти в Хунъядун — знаменитый многоэтажный торгово-туристический комплекс с традиционными фасадами, который построен каскадом над рекой. Днем это туристическая зона с кафе и магазинами, а ночью — одна из самых фотографируемых точек города.

Гонконг

Гонконг почти полтора века находился под британским управлением и только в 1997 году был передан Китаю. Это до сих пор чувствуется в архитектуре, менталитете, образовании и повседневной культуре. Здесь левостороннее движение, английский язык используется наравне с китайским, а колониальные здания соседствуют с небоскребами финансового центра.

Гонконгские китайцы заметно отличаются от материковых. Город исторически был более открытым к западному влиянию, международному бизнесу и поп-культуре. Здесь сформировалась собственная киноиндустрия, музыкальная сцена и особая визуальная эстетика. Именно этот город дал миру Вонга Кар-Вая. Его фильмы с неоновыми огнями, тесными квартирами, влажным воздухом и ночными улицами — это не стилизация, а реальная атмосфера города. Гонконг вечером действительно выглядит как кадр из «Любовного настроения».

Сегодня это один из самых плотных и дорогих городов Азии. Здесь проходят крупнейшие арт-ярмарки региона, а рынок люкса остается одним из самых сильных в мире. Harbour City — один из крупнейших торговых комплексов планеты, а центральный район Гонконга сочетает финансовые башни, галереи и rooftop-бары.

При этом всего в получасе от делового центра находятся пляжи и горные тропы, благодаря которым в Гонконге легко переключиться с небоскребов на природу. Это город, который не похож на материковый Китай: более западный по духу, более кинематографичный по визуалу и более плотный по ощущению жизни.

Чэнду

Чэнду — гастрономическая столица Китая и центр сычуаньской кухни, куда едут ради вкуса и культурного опыта. Сычуаньская кухня известна уникальной остротой и характерной бодрящей пряностью перца, но в городе также развиваются современные интерпретации традиций. Здесь можно найти рестораны уровня Michelin разных форматов: в свежем Michelin Guide Chengdu 2026 сразу два заведения сохранили по две звезды — Xin Rong Ji и Yu Zhi Lan, признанные за высокое мастерство и инновационный подход к сычуаньской кухне. В Чэнду можно зайти как в традиционное сычуаньское место с ярким вкусом и пряностями, так и в рестораны, где кухня выстроена по международным стандартам fine dining. Все они находятся в пределах города и доступны в рамках гастрономического маршрута.

Город также известен чайными домами и центрами разведения панд, но при этом активно развивается как креативный хаб. Здесь формируется современная культурная сцена, а ритм жизни заметно спокойнее, чем в мегаполисах восточного побережья. Это направление для тех, кто хочет увидеть Китай вне деловой динамики.

Пляжный отдых

Если хочется моря, стоит смотреть в сторону юга и восточного побережья. Санья на острове Хайнань — главный тропический курорт Китая. Теплый климат круглый год, развитая отельная инфраструктура и крупная зона duty-free делают его альтернативой Таиланду или Вьетнаму. Это не просто магазин в аэропорту, а огромные торговые центры беспошлинной торговли, куда туристы специально едут за люксом, косметикой и электроникой по сниженным ценам. В Хайнане действует специальная экономическая зона, поэтому покупки там дешевле, чем в материковом Китае. На острове работают международные отельные сети, развит серфинг и пляжный формат отдыха без долгих перелетов в Юго-Восточную Азию. Сам Хайнань активно развивается как туристический хаб. Остров делает ставку на медицинский туризм, яхтенный отдых и премиальные курорты.

Циндао — другой формат пляжного Китая. Это город на Желтом море с европейским архитектурным наследием и более мягким климатом. Здесь развито морское побережье, прогулочные зоны, яхтовые причалы и гастрономическая сцена, связанная с морепродуктами. Циндао часто выбирают те, кто хочет совместить море и городской формат без тропической жары.