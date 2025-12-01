Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан Китая в Россию. Теперь они смогут въезжать в страну без виз на 30 дней до 14 сентября 2026 года, следует из указа.

На этот период граждане Китая могут приехать в Россию в гости, по делам, с туристическими целями, для участия в научных, культурных, политических, экономических или спортивных мероприятиях. Также они могут транзитом пересекать территорию России без визы, для этого достаточно паспорта КНР, говорится в тексте указа.

Инициатива не затрагивает граждан Китая, которые приезжают в Россию для работы, журналистской деятельности, обучения, постоянного проживания, а также водителей международных автоперевозок и их сотрудников.

Документ вступает в силу с момента его подписания — 1 декабря 2025 года.

С 15 сентября 2025 года россияне могут въезжать в Китай без виз на срок до 30 дней как туристы, для деловых поездок, визитов к родственникам и друзьям, а также для транзита через страну. Эксперимент продлится до 14 сентября 2026 года. В 2024 году страну посетило около 2 млн российских туристов.

18 ноября Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном поблагодарил за введение безвизового режима для россиян, пообещав, что Россия в ближайшее время примет зеркальные меры.