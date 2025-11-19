Количество туристов из России, приезжающих в Китай, увеличилось на треть на фоне экспериментальной отмены визового режима. Такую статистику привел Life.ru посол России в КНР Игорь Моргулов.

«С 15 сентября мы наблюдаем рост турпотока на 34%, и я хотел бы отметить, что у нас не возникло никаких серьезных проблем», — сообщил дипломат.

Он выразил надежду, что туристы из Китая будут вести себя наилучшим образом, приезжая в Россию без виз. Такая возможность у них появится в ближайшее время, сообщил накануне президент РФ Владимир Путин. Заместитель главы фракции «Единой России» Адальби Шхагошев заявил Life.ru, что китайцев могут заинтересовать такие достопримечательности как гора Эльбрус.

КНР с 15 сентября 2025 года разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней. Уже в октябре, как рассказал RTVI вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, Китай вошел в топ-5 направлений зарубежных путешествий российских туристов. По его словам, на этом фоне в среднем на 15-25% подорожали билеты на авиарейсы между двумя странами. Средний чек поездки на материковый Китай составил около 200-250 тыс. рублей, а на остров Хайнань, который и раньше можно было посещать без визы, — в районе 80 тыс. рублей на человека.

В скором времени Россия может установить безвизовый режим с Саудовской Аравией и Малайзией. Кроме того, с 13 декабря российские туристы получат право посещать Иорданию без оформления визы.