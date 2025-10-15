Китай входит в топ-5 самых популярных туристических направлений, это произошло в том числе благодаря отмене виз для россиян. Об этом RTVI сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее сервис «Туту» провел исследование, согласно которому спрос на полеты в Китай у граждан России вырос на 60% за месяц с начала действия безвизового режима по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний чек за билет туда-обратно составил 75,4 тыс. рублей, что на 17% дороже, чем месяцем ранее. Самые популярные направления, отмечает «Туту», — Пекин (31%), Шанхай (22%), Гуанчжоу (14%), Харбин (10%) и Шэньчжэнь (5%).

«Китай входит в топ-5 направлений по популярности туристических поездок. И, конечно, роль сыграла отмена визы именно на материковый Китай, так как раньше безвиз был на остров Хайнань, если осуществлять прямые перелеты. Это послужило росту интереса к туристическим поездкам», — отметил Горин.

При этом он уточнил, что для граждан Китая пока не действует безвизовый режим.

«Он сейчас прорабатывается. Но у них есть безвизовые групповые поездки. Если говорить уже о статистике рейсов и средней стоимости, то здесь нужно учитывать спрос как со стороны китайских туристов, так и спрос со стороны российских туристов», — добавил эксперт.

По словам Горина, после отмены виз цены на перелеты в Китай из России выросли в среднем на 15—25% «при том же объеме авиационных перевозок»: «Это как раз показывает, что спрос увеличился и цена тоже».

Вице-президент РСТ также рассказал, что при путешествии на Хайнань средний чек на человека составляет 80 тыс. рублей.

«То есть на двоих — 160 тысяч рублей. А на материковый Китай средний чек выше из-за различных экскурсионных программ — 200−250 тысяч рублей», — добавил эксперт.

Ранее Китай объявил, что с 15 сентября в рамках эксперимента начнет действовать безвизовый режим для россиян, он продлится до сентября 2026-го. Президент России Владимир Путин в ответ на это пообещал, что российская сторона поступит зеркально.

В рамках временного безвизового режима россияне смогут проводить в Китае не более 30 дней за одну поездку. Возможен также визаран — выезд в соседнюю страну по истечении 30 безвизовых дней и въезд обратно в КНР на новый 30-дневный срок.

Цель поездки в республику должна соответствовать одному из следующих критериев: деловые контакты, туризм, посещение семьи или друзей, культурный обмен или транзит. Для въезда необходим действующий загранпаспорт, срок действия которого заканчивается позже предполагаемой даты окончания путешествия. На границе могут попросить подтвердить цель поездки.

Въезжать в Китай можно любым удобным способом: самолетом, поездом, на машине или морским транспортом, как из России, так и через третьи страны. Отказать во въезде могут, если цели путешествия не соответствуют требованиям безвизового въезда, если человеку запрещено посещать страну или если срок действия загранпаспорта истекает во время предполагаемого пребывания.