Россия и Иордания с 13 декабря 2025 года полностью отменяют визовый режим. Соглашение об этом было подписано 20 августа в Москве и теперь вступает в силу, сообщает МИД России.

Согласно новым правилам, граждане обеих стран смогут находиться на территории друг друга без виз до 30 дней за одну поездку. Это касается туризма и частных визитов — для работы, бизнеса, учебы или переезда на ПМЖ визы по-прежнему потребуются.

Общий срок безвизового пребывания ограничен 90 днями в течение года. Это значит, что можно совершить несколько поездок, но их общая продолжительность не должна превышать трех месяцев.

Это уже второй этап упрощения поездок между странами. С декабря 2024 года иорданцы могли посещать Россию по электронной визе. Королевство тогда вошло в список 64 государств с таким упрощенным порядком.

Как ранее сообщал директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев, работа над отменой виз с Иорданией велась весь 2025 год. Также готовится аналогичное соглашение с Бахрейном, а с Саудовской Аравией и Малайзией безвизовый режим пока только рассматривается. По оценкам, это может увеличить турпоток из этих стран в 2-3 раза.

По данным на июнь 2025 года, россияне могут посещать без виз 125 стран и территорий. Из них 79 стран имеют безвизовые соглашения с Россией, а еще 46 выдают визы по прибытии или в электронном виде.