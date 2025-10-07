Россия планирует в ближайшем будущем установить безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Такая цель заявлена в материалах к стратегической сессии по развитию туризма, которую провел премьер Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Согласно материалам, в настоящее время Россию посещают 5 млн иностранцев, а к 2030 году планируется нарастить турпоток до 16 млн туристов.

Открывая сессию, Мишустин заявил, что в течение следующих пяти лет правительство направит на развитие туриндустрии около 400 млрд рублей. Как напомнил премьер, президент России Владимир Путин определил развитие туристической отрасли одним из важнейших приоритетов.

Также глава государства пообещал на Валдайском форуме на прошлой неделе, что Россия поступит «зеркально» после введения Китаем пробного безвизового въезда для россиян, указал Мишустин.

С аналогичным заявлением Путин выступил в сентябре на полях Восточного экономического форума. В разговоре с членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ли Хунчжуном президент назвал решение Пекина «дружеским актом», на который Москва «ответит зеркально», и попросил передать это китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Безвизовый режим для туристов из России действует в Китае с 15 сентября, пробный период закончится через год, 14 сентября 2026 года.

На фоне анонса безвизового режима со стороны России интерес китайцев к поездкам в страну сразу подскочил на треть, рассказал в сентябре глава ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов, ссылаясь на туроператоров из КНР. По их данным, число реальных запросов на поездки в Россию выросло в в пять раз.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее назвали Китай главным поставщиком туристов в страну. В августе «Коммерсантъ» написал со ссылкой на официальную статистику погранслужбы ФСБ, что в первой половине 2025 года в Россию въехало 767 тыс. граждан КНР, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает «Ъ», китайцы и сейчас могут посещать Россию без виз в составе туристических групп от аккредитованного оператора.

Что касается Малайзии и Саудовской Аравии, то их гражданам необходимы визы для поездок в Россию. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил в августе, что в первом квартале 2025 года страну посетили вдвое больше малазийцев, чем в то же время годом ранее.

Причем, по словам министра, именно граждане Малайзии первыми среди иностранцев опробовали российскую «карту туриста», которой можно оплачивать проживание, транспорт, посещение музеев и другие расходы через удаленное пополнение.

В свою очередь АТОР зафиксировал рост числа приезжающих из арабских стран. При этом Саудовская Аравия вошла в топ-5 поставщиков туристов в Россию по итогам первого полугодия 2025 года, хотя раньше не дотягивала даже до топ-30.

В целом с января по июнь Россию посетили 629 тыс. иностранных туристов, свидетельствуют данные Погранслужбы ФСБ. Среди них с большим отрывом лидируют китайцы (317,8 тыс. человек).

Кроме них, за этот период в Россию въехали десятки тысяч туристов из Турции (30,8 тыс.), Туркмении (26,6 тыс.), Германии (26,4 тыс.), Саудовской Аравии (21,5 тыс.), ОАЭ (16,9 тыс.), Индии (14,7 тыс.), Ирана (10,9 тыс.), Казахстана (10 тыс.) и Кубы (8,5 тыс.).

В год начала военной операции на Украине АТОР сообщал, что поток иностранных туристов в Россию «почти иссяк» и что российский въездной туризм «продолжает находиться в глубоком кризисе».

«Во втором квартале 2022 года въездной турпоток показал “минус” даже по сравнению с ковидным 21-м. А результаты всего первого полугодия показали сокращение въезда иностранных туристов в 25 раз по сравнению с доковидным периодом», — говорилось в отчете.

В ноябре 2022 года Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ разработать меры для установления безвизового въезда иностранных туристов «без учета принципа взаимности» с целью повышения турпотока из-за границы.