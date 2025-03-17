«Сигма», «имба», «пикми», «делулу», «нормис» — эти и другие слова часто можно встретить в соцсетях и в речи зумеров. В современном мире сленг меняется быстрее, чем 50 лет назад, и слова, которые еще совсем недавно были популярными у молодой аудитории, завтра теряют свой актуальность. Можно жаловаться на пропасть в поколениях, а можно ее сокращать и выстраивать эффективную коммуникацию. Филолог, автор книги «Говори, я хочу еще!», радиоведущая и преподаватель по ораторскому искусству крупных блогеров, политиков, предпринимателей и селебрити Мария Кондратович рассказала RTVI, как найти общий язык с зумерами, и какие от этого могут быть плюсы.

Во все времена и в разных языках у молодых был свой сленг. Достаточно вспомнить выпуск «Ералаша» 1974 года «Классный Днепр при клёвой погоде» по рассказу Леона Измайлова, в котором автор задается вопросом, почему дети так засорили язык сленгом. Можно предположить, что сейчас тем самым подросткам из 1974 года самим непросто понимать речь зумеров.

Кто такие зумеры, и почему им сложно общаться вживую

Зумерами принято называть людей, рожденных после 2000 года. Также их называют поколением соцсетей, поскольку интернет для них — неотрывная часть жизни. В силу возраста они не застали или плохо помнят мир без интернета, и поэтому почти не разделяют его на виртуальный и реальный. Для них нормой жизни является тесная связь с гаджетами и онлайн-технологиями, поэтому в отличие от своих родителей, они не испытывают страха камеры и прямых эфиров в соцсетях. Для зумера бывает сложнее общаться вживую, чем виртуально, поэтому часто они стремятся к дистанционным формам обучения и работы, а покупкам в обычных магазинах предпочитают онлайн-платформы.

Зумерам нравится свободное общение, но при этом они хорошо понимают личные границы. Они вряд ли оценят непрошенные совет или критику в бытовых и рабочих вопросах. Поэтому это важно также учитывать при приеме их на работу.

Стоит ли следить за трендами языка

Не знать термины поколения Z более старшему поколению — это нормально. У каждого есть выбор, быть «олдом» и ворчать, или интересоваться лингвистическими течениями. Корней Чуковский еще в 1961 году писал: «Но вот миновали годы, и я, в свою очередь, стал стариком. Теперь по моему возрасту и мне полагается ненавидеть слова, которые введены в нашу речь молодежью, и вопить о порче языка». Другое дело — подростки такие же носители современного русского языка, как и взрослые, и знание их мира позволяет, с одной стороны, не ощущать себя отставшими от жизни, а с другой — не создавать пропасть между поколениями.

Чем полезно знать язык поколения Z

В переговорах и публичных выступлениях существует термин «подстройка под аудиторию». Знание ценностей и интересов подростков, и использование этих знаний в своей речи, позволит вам стать «своим». Например, вы будете звучать для зумера гораздо убедительнее, если расскажете про вред курения не с точки зрения здоровья, а аргументируете свои слова тем, что это не модно или кумир подростка не курит.

Помимо взаимопонимания знание неологизмов помогает завоевывать молодую аудиторию с точки зрения бизнеса. Если вы хотите видеть в молодежи потребителей своих товаров и услуг, необходимо понимать ее сленг и учиться быть интересными. Например, в отзывах к товарам на маркетплейсах часто можно встретить слово «имба». Оно образовано от слова imbalance («дисбаланс») и используется в компьютерных играх для описания персонажа, оружия или брони с невероятными способностями и характеристиками. Подростки используют его в значении «лучший» или «превосходный», и могут употреблять как в качестве существительного, так и прилагательного «имбовый».

Как помолодеть благодаря зумерам

Знание молодежного сленга молодит и нас самих. Не нужно говорить мужу, что он ваш «краш», «скуф» или «сигма бой», а жене — что ее борщ «имба». Но знание этих слов поможет вам лучше понимать молодое поколение, и в целом лучше ориентироваться в возрастах. Логично, что старшее поколение может использовать более старомодные выражения или эмодзи. Но даже на них и знаки препинания есть тренды. Например, дети поколения Альфа (рожденные после 2010 года) называют скобочки «)» для обозначения улыбки «ногтями». Использование «)))» у Альфа считается признаком возраста, и они так и говорят: «Дед ногтей насыпал».

Но стоить понимать — если вы решите использовать молодежный сленг, следите за актуальностью, но главное смыслом выражений, чтобы не использовать «краш» вместо «кринж» и не «сесть в лужу».

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