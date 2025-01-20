Режиссер Дэвид Линч готовился снять мини-сериал для Netflix. Об этом заявил глава американского стриминга Тед Сарандос в своем Instagram*.

«Это была постановка Дэвида Линча, полная тайн и рисков, но мы хотели отправиться в творческое путешествие с гением», — написал он.

По словам Сарандоса, производство сериала постоянно приостанавливали: то из-за пандемии коронавируса, то из-за ухудшения самочувствия самого режиссера.

«Проект так и не был запущен, но мы дали понять, что как только он сможет, мы все в деле», — добавил директор стриминга.

Он назвал творчество Линча «замечательным, дальновидным, смелым и искусным» и отметил, что всегда будет задаваться вопросом, что же все-таки режиссер хотел снять.

В 2024 году продюсер Сабрина Сазерленд поделилась информацией о судьбе запланированного Линчем сериала под названием Unrecorded Night («Незаписанная ночь») или Wisteria («Глициния»). Она развеяла домыслы поклонников, которые ожидали увидеть в новом проекте продолжение «Твин Пикс». По ее словам, это должна была быть самостоятельная история, однако съемки отменились.

Ранее Линч рассказывал, что Netflix отклонил его идею анимационной картины Snootworld («Мир снутов»). Над ним должна была работать сценарист Кэролайн Томпсон, автор «Трупа невесты» и «Кошмара перед Рождеством».

«Снуты — это крошечные существа, у которых в возрасте восьми лет происходит ритуальный переход, когда они становятся еще меньше, и в это время их особенно оберегают. По сюжету главный герой исчезает в ковре, его семья не может его найти, а он попадает в безумный, великолепный мир», — рассказывала Томпсон о задумке картины.

Отвечая на вопрос о том, с чем связан отказ Netflix от идеи «Мира снутов», Линч предположил, что его идея — «своего рода старомодная история, а современная анимация — это скорее поверхностные шутки».

Последним проектом Линча стал третий сезон культового сериала «Твин Пикс», который вышел на экраны в 2017 году. В августе 2024 года Линч признался, что больше не выходит из дома из-за страха заразиться COVID-19. Режиссер страдал от эмфиземы, но планировал и дальше работать и снимать кино.

Дэвид Линч скончался 16 января 2025 года, 20 января ему бы исполнилось 79 лет. Режиссер сделал огромный вклад в мировой кинематограф, его работы повлияли на творчество десятков современных кинематографистов и художников. В 2019 Линч получил «Оскар» за заслуги в кинематографе.