В галерее АРТ4 25 января открылись две совершенно непохожие друг на друга экспозиции — выставка-ретроспектива международного фотографа Александра Бородулина «Посторонние» и персональная выставка художницы Арины Франк «Мама, ты где?».

Александр Бородулин — сын советского фотографа Льва Бородулина. В отличие от своего отца, который прославился в жанре спортивных фото, Бородулин-младший работал в разных жанрах — от фэшн-фотографии до военных репортажей.

В центре выставки «Посторонние» представлены его фотографии, сделанные во время арабо-израильской войны Судного дня 1973 года. Однако на выставке есть и снимки сделанные в Израиле в мирное время: виды пляжей, портреты отдыхающих людей.

Автор представил работы, сделанные им в период жизни в Нью-Йорке, когда он дружил с Энди Уорхолом, Микки Рурком и другими знаменитостями, а также делал съемки для Time, Vogue, Playboy. На выставке представлены и работы сына Александра Бородулина — художника Льва Бородулина-младшего, который своими рисунками и граффити дополняет сюжеты фотографий отца.

Молодая художница Арина Франк — победитель Премии АРТ4. В своих работах она показывает разных женщин, говорит об отношениях девушек со своими матерями.